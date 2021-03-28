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ТелеграфЪ вполював першоцвіти в центрі міста

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 272

Весна прийшла
Фото: Артем Коваленко

У Кременчук прийшла не лише календарна, але й справжня весна - в центрі міста розпустилися першоцвіти.

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Автор: Fotokorr Фото: Артем Коваленко
Теги: первоцветы
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