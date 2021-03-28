«Антикоронавірусний батальон» перевірив заклади торгівлі Кременчука: порушення виявлені в 30%

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Управління торгівлі виконкому спільно з Держпродспоживслужбою на минулому тижні перевірило 919 об’єктів торгівлі та дотримання карантинних вимог. У 30% закладів виявлені серйозні порушення. Про це доповіла керівник управління торгівлі виконкому Людмила Жорняк 26 березня під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації.





Поки що порушників попередили. Проте, як повідомила пані Жорняк, усіх їх включать до планових перевірок, а в разі виявлення порушень під час цих перевірок, накладатимуть штрафи.





«Антикоронавірусний батальон» вийшов на перевірки і у вихідні дні.