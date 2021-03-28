«Кременчук» дізнався суперника у півфіналі – розклад ігор

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 295

Перші два матчі 1/2 фіналу плей-оф УХЛ Паріматч пройдуть в Кременчуці 31 березня і 2 квітня – обидва поєдинки розпочнуться о 18.00. Після цього серія переїде до Києва, де 5 і 7 квітня о 18.00 «Сокіл» і «Кременчук» зіграють матчі-відповіді.





У разі необхідності 9, 11 і 13 квітня команди зіграють ще матчі. Відзначимо, що тоді п’ятий і сьомий поєдинки відбудуться на домашній арені «Кременчука».





Трансляції всіх півфінальних поєдинків будуть доступні в ефірі телеканалу XSPORT, а також на сайтах УХЛ і XSPORT.ua.





Також «Дніпро» завоював ще одну путівку й зійдеться у двобої з донецьким «Донбасом».





Перші два матчі 1/2 фіналу плей-офф УХЛ Паріматч пройдуть в Дружківці 30 березня і 1 квітня - обидва поєдинки розпочнуться о 18.00.





Після цього серія переїде в Херсон, де 4 і 6 квітня о 14.00 і 18.00 відповідно «Дніпро» і «Донбас» зіграють матчі-відповіді. У разі необхідності 8, 9 і 12 квітня команди зіграють вирішальні матчі. Відзначимо, що п'ятий і сьомий поєдинки відбудуться на домашній арені «Донбасу».



