Небезпечні міфи: ветеринарні препарати не здатні подолати COVID-19

Ще на початку пандемії у мережі з’явилась інформація про те, що антипаразирарний препарат івермектин здатен призупинити реплікацію вірусу COVID-19. Відповідні дослідження австралійських вчених були опубліковані в журналі «Antiviral Research». Але не все так просто.
Подібна інформація – чудовий приклад так званої маніпуляції. Справа в тому, що тести проводились виключно in vitro, тобто, в пробірці. Як буде впливати препарат на вірус в організмі людини, наразі невідомо.
Проте, багато хто з українців намагається застосовувати івермектин для самостійного лікування короновірусної хвороби. Від таких дій застерігає заслужений лікар, головний інфекціоніст країни, Ольга Голубовська.
Лікарі наголошують, що будь-яке самолікування може бути небезпечним і закликають розсудливіше ставитись до власного здоров’я. При появі будь-яких симптомів хвороби краще звернутись до сімейного лікаря.