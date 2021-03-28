Небезпечні міфи: ветеринарні препарати не здатні подолати COVID-19

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 350

Ще на початку пандемії у мережі з’явилась інформація про те, що антипаразирарний препарат івермектин здатен призупинити реплікацію вірусу COVID-19. Відповідні дослідження австралійських вчених були опубліковані в журналі «Antiviral Research». Але не все так просто.





Подібна інформація – чудовий приклад так званої маніпуляції. Справа в тому, що тести проводились виключно in vitro, тобто, в пробірці. Як буде впливати препарат на вірус в організмі людини, наразі невідомо.





Проте, багато хто з українців намагається застосовувати івермектин для самостійного лікування короновірусної хвороби. Від таких дій застерігає заслужений лікар, головний інфекціоніст країни, Ольга Голубовська.





«Найстрашніше те, що у нас івермектин використовують лише у ветеринарній практиці. А наші люди, начитавшись інформації з інтернету, починають не тільки пити ці ліки, а й вводити їх внутрішньом’язово. Ніхто не зважає на супутні речовини, що використовуються в препараті у дозах, розрахованих на коней і велику рогату худобу. Це може бути досить небезпечно!» - розповіла Голубовська.





Лікарі наголошують, що будь-яке самолікування може бути небезпечним і закликають розсудливіше ставитись до власного здоров’я. При появі будь-яких симптомів хвороби краще звернутись до сімейного лікаря.