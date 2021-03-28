Кому з кременчужан доведеться посидіти без світла 29 березня: адреси
Сьогодні, 14:31
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
Кременчуцька філія ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє про чергові відключення електроенергії, що відбудуться 29 березня. Причина – проведення поточних та капітальних ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж з метою поліпшення якості електропостачання.
Де саме не буде світла:
з 6.00 до 18.00:
- просп. Свободи, 2, 2-Б;
- вул. Халаменюка, 1, 3, 5, 5а
з 13.00 до 17.00:
- вул. Шишкіна;
- пров. Шишкіна;
- пров. Рєпіна;
- пр. Шишкіна.
з 8.00 до 17.00:
- вул. Ватутіна;
- вул. Матросова;
- пров. Тургенєва;
- пров. Тесленка;
- пров. Товстого;
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
- вул. Гайдамацька, 72-95
- вул. Чумацький шлях, 69-83;
- вул. Баженова;
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Мечнікова;
- вул. Нечуя Левицького
- вул. Великокохнівська;
- пров. Петрівський;
- пров. Прибрежний;
- пров. Ціолковського;
- туп. Сонячний;
- туп. Петрівський;
- туп. Канєвський;
- туп. Автозаводський;
- пр. Сонячний;
- вул. Франка, 23-52;
- вул. Перекопська, 32-63;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірна;
- туп. Перекопський;
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Декабристів;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- пров. Декабристів;
- пров. Рилєєва;
- пров. Чернишевського;
- вул. Щаслива;
- вул. Нижня;
- пров. Фізкультурний;
- пров. Ударний;
- пров. Спартаківський;
- пров. Динамівський;
- пров. Парковий;
- пров. 1-й Парковий;
- вул. Якова Петруся;
- вул. Броніслава Урбанського;
- вул. Рокитнянська;
- вул. Барвінкова;
- вул. Грушевського;
- пров. Якова Петруся;
- туп. Айвазовського.
Також з 8.00 до 17.00 очікуються перебої з електроенергією в с. Власівка за адресами:
- вул. Молодіжна, 17-45;
- вул. Висоцького, 3-7.
Автор: Тамара Зінченко