Кременчук

Кому з кременчужан доведеться посидіти без світла 29 березня: адреси

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 660

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

Кременчуцька філія ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє про чергові відключення електроенергії, що відбудуться 29 березня. Причина – проведення поточних та капітальних ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж з метою поліпшення якості електропостачання.


Де саме не буде світла:


з 6.00 до 18.00:

  • просп. Свободи, 2, 2-Б;
  • вул. Халаменюка, 1, 3, 5, 5а

з 13.00 до 17.00:

  • вул. Шишкіна;
  • пров. Шишкіна;
  • пров. Рєпіна;
  • пр. Шишкіна.

з 8.00 до 17.00:

  • вул. Ватутіна;
  • вул. Матросова;
  • пров. Тургенєва;
  • пров. Тесленка;
  • пров. Товстого;
  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
  • вул. Гайдамацька, 72-95
  • вул. Чумацький шлях, 69-83;
  • вул. Баженова;
  • вул. Олексія Древаля;
  • вул. Мечнікова;
  • вул. Нечуя Левицького
  • вул. Великокохнівська;
  • пров. Петрівський;
  • пров. Прибрежний;
  • пров. Ціолковського;
  • туп. Сонячний;
  • туп. Петрівський;
  • туп. Канєвський;
  • туп. Автозаводський;
  • пр. Сонячний;
  • вул. Франка, 23-52;
  • вул. Перекопська, 32-63;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірна;
  • туп. Перекопський;
  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Декабристів;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • пров. Декабристів;
  • пров. Рилєєва;
  • пров. Чернишевського;
  • вул. Щаслива;
  • вул. Нижня;
  • пров. Фізкультурний;
  • пров. Ударний;
  • пров. Спартаківський;
  • пров. Динамівський;
  • пров. Парковий;
  • пров. 1-й Парковий;
  • вул. Якова Петруся;
  • вул. Броніслава Урбанського;
  • вул. Рокитнянська;
  • вул. Барвінкова;
  • вул. Грушевського;
  • пров. Якова Петруся;
  • туп. Айвазовського.

Також з 8.00 до 17.00 очікуються перебої з електроенергією в с. Власівка за адресами:

  • вул. Молодіжна, 17-45;
  • вул. Висоцького, 3-7.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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