Кому з кременчужан доведеться посидіти без світла 29 березня: адреси

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 660

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

Кременчуцька філія ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє про чергові відключення електроенергії, що відбудуться 29 березня. Причина – проведення поточних та капітальних ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж з метою поліпшення якості електропостачання.

Де саме не буде світла:

з 6.00 до 18.00: просп. Свободи, 2, 2-Б;

вул. Халаменюка, 1, 3, 5, 5а з 13.00 до 17.00: вул. Шишкіна;

пров. Шишкіна;

пров. Рєпіна;

пр. Шишкіна. з 8.00 до 17.00: вул. Ватутіна;

вул. Матросова;

пров. Тургенєва;

пров. Тесленка;

пров. Товстого;

вул. Академіка Герасимовича, 81-106;

вул. Гайдамацька, 72-95

вул. Чумацький шлях, 69-83;

вул. Баженова;

вул. Олексія Древаля;

вул. Мечнікова;

вул. Нечуя Левицького

вул. Великокохнівська;

пров. Петрівський;

пров. Прибрежний;

пров. Ціолковського;

туп. Сонячний;

туп. Петрівський;

туп. Канєвський;

туп. Автозаводський;

пр. Сонячний;

вул. Франка, 23-52;

вул. Перекопська, 32-63;

вул. Центральна;

вул. Підгірна;

туп. Перекопський;

вул. Володимира Вернадського;

вул. Чернишевського;

вул. Рилєєва;

вул. Портова;

вул. Декабристів;

вул. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Манагарова;

вул. Східна;

пров. Декабристів;

пров. Рилєєва;

пров. Чернишевського;

вул. Щаслива;

вул. Нижня;

пров. Фізкультурний;

пров. Ударний;

пров. Спартаківський;

пров. Динамівський;

пров. Парковий;

пров. 1-й Парковий;

вул. Якова Петруся;

вул. Броніслава Урбанського;

вул. Рокитнянська;

вул. Барвінкова;

вул. Грушевського;

пров. Якова Петруся;

туп. Айвазовського. Також з 8.00 до 17.00 очікуються перебої з електроенергією в с. Власівка за адресами: вул. Молодіжна, 17-45;

вул. Висоцького, 3-7.

Автор: Тамара Зінченко