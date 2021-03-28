Кременчук

Мер Кременчука розповів, коли тролейбуси поїдуть на Раківку

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 704

Один запустили 25 березня – але це тимчасово

На Раківці 25 березня був помічений тролейбус з автономним ходом на маршруті №25. Як пояснив начальник відділу транспорту Руслан Івашина під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації, це поки що тимчасово, оскільки кілька автобусів на профілактичному ремонті. Тож щоб розвантажити пасажиропотік на Раківку пустили тролейбус з автономним ходом.


Мер Кременчука Віталій Малецький обіцяє, що на Раківку таки ходитимуть тролейбуси, але для цього треба придбати додатково електротранспорт з автономним ходом.


- Ми розглядаємо запуск тролейбусів за напрямками вул. Республіканська, Раківка, але після того, як будуть придбані додаткові одиниці.
Нагадаємо, Кременчук став одним з учасників всеукраїнського проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ», у рамках якого очікується придбання ще однієї партії тролейбусів. 
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: тролейбус Раківка
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