Мер Кременчука розповів, коли тролейбуси поїдуть на Раківку

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 704

На Раківці 25 березня був помічений тролейбус з автономним ходом на маршруті №25. Як пояснив начальник відділу транспорту Руслан Івашина під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації, це поки що тимчасово, оскільки кілька автобусів на профілактичному ремонті. Тож щоб розвантажити пасажиропотік на Раківку пустили тролейбус з автономним ходом.





Мер Кременчука Віталій Малецький обіцяє, що на Раківку таки ходитимуть тролейбуси, але для цього треба придбати додатково електротранспорт з автономним ходом.



