Кременчук

АТОвці у Кременчуці не можуть отримати землю – вільні ділянки скінчилися

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 859 Коментарів: 2

У мерії розглядають питання поділу вільної землі у Потоках

У Кременчуці скінчилися вільні ділянки - АТОвці не можуть отримати землю, черга велика, визнає міський голова Віталій Малецький.


Він розповів, відповідаючи на запитання журналістів, що зараз ведуться перемовини зі старостатом села Потоки щодо можливого надання землі на їхній території. Виділяють земельні ділянки шляхом жеребкування.


- Але у нас 1300 чоловік у черзі. Немає ділянок на території міста, - каже міський голова.


Нагадаємо, Потоківська територіальна громада приєдналася до Кременчука, наразі тепер ці землі – об’єднаної міської громади.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: земля АТОвці земельні ділянки
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Коментарі: 2

178
Olexander:
Сьогодні, 10:40

Ну чогось не віриться .


5 0
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Saidis:
Сьогодні, 15:03

после того как атовцы узнают что участки выдают аж в Потоках в чистом поле думаю очередь существенно поубавится smile 


2 1

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