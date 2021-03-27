Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці 537 хворих на COVID-19 живуть у 29 карантинних зонах

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 489

 

Мийте руки з милом і дотримуйтесь дистанції

Станом на  26 березня у Кременчуці  зареєстровано 537 хворих на COVID–19, у зв’язку з цим у місті діють карантинні обмеження  на території 29 санітарних зон:

  • №1 – 74 хворих,
  • №3 – 1 хворий,
  • №4 – 18 хворих, 
  • №5 – 43 хворих,
  • №6 – 6 хворих,
  • №7– 32 хворих,
  • №8 – 24 хворих,
  • №9 – 2 хворих,
  • №10 – 53 хворих,
  • №11 – 22 хворих,
  • №12 – 14 хворих,
  • №13 – 5 хворих,
  • №14 – 13 хворих,
  • №15 – 16 хворих,
  • №16 – 14 хворих,
  • №17 – 2 хворих,
  • №18 – 13 хворих,
  • №19 – 6 хворих,
  • №20 – 20 хворих,
  • №21 – 54 хворих,
  • №22 – 40 хворих,
  • №23 – 10 хворих, 
  • №24 –  8 хворих,  
  • №25 – 3 хворих,
  • №26 – 3 хворих,
  • №27 – 10 хворих,
  • №28 – 12 хворих,
  • №29 – 18 хворих,
  • №31 – 1 хворий.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус карантинна зона
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