У Кременчуці 537 хворих на COVID-19 живуть у 29 карантинних зонах
Сьогодні, 11:01
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Мийте руки з милом і дотримуйтесь дистанції
Станом на 26 березня у Кременчуці зареєстровано 537 хворих на COVID–19, у зв’язку з цим у місті діють карантинні обмеження на території 29 санітарних зон:
- №1 – 74 хворих,
- №3 – 1 хворий,
- №4 – 18 хворих,
- №5 – 43 хворих,
- №6 – 6 хворих,
- №7– 32 хворих,
- №8 – 24 хворих,
- №9 – 2 хворих,
- №10 – 53 хворих,
- №11 – 22 хворих,
- №12 – 14 хворих,
- №13 – 5 хворих,
- №14 – 13 хворих,
- №15 – 16 хворих,
- №16 – 14 хворих,
- №17 – 2 хворих,
- №18 – 13 хворих,
- №19 – 6 хворих,
- №20 – 20 хворих,
- №21 – 54 хворих,
- №22 – 40 хворих,
- №23 – 10 хворих,
- №24 – 8 хворих,
- №25 – 3 хворих,
- №26 – 3 хворих,
- №27 – 10 хворих,
- №28 – 12 хворих,
- №29 – 18 хворих,
- №31 – 1 хворий.