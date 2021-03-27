У Кременчуці поліцейські охорони допомогли водієві дістатися до заправки

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 574

26 березня наряд реагування Кременчуцького відділу поліції охорони допоміг водію дістатися найближчої АЗС, повідомляє пресслужба поліції.



У Кременчуці на узбіччі дороги екіпаж помітив літнього чоловіка, який стояв біля свого автомобіля. Поліцейські зупинились, запропонували водієві допомогу. Останній пояснив правоохоронцям, що у нього закінчився бензин і він не може рухатися далі.



Поліцейські відбуксирували легковик до найближчої АЗС, аби водій міг заправитися та продовжити поїздку.





Розчулений добрим вчинком правоохоронців чоловік зателефонував на спецлінію «102» та висловив слова вдячності поліцейським.