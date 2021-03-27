Протягом доби рятувальники Полтавщини ліквідували 24 пожежі на відкритих територіях

Протягом 26 березня рятувальники з підрозділів Полтавського гарнізону ДСНС України та місцевої пожежної охорони ліквідували 24 пожежі на відкритих територіях.
Горіння зафіксовані у Полтаві, Гребінці, Кременчуці, Котельві, Полтавському, Семенівському, Хорольському, Гадяцькому, Диканському, Глобинському, Миргородському, Лохвицькому, Кременчуцькому, Лубенському, Гребінківському та Решетилівському районах.
Внаслідок займань було знищено близько 57 гектарів сухої рослинності.
Рятувальники звертаються до громадян з проханням не спалювати сміття на городах та суху траву на відкритих територіях. Ці необдумані дії вкрай небезпечні, що приводять до виникнення пожеж у приватних житлових, господарських спорудах та на дачних садибах. Трава та сміття легко займаються від сірника або недопалка, а полум'я швидко розповсюджується на значні території.