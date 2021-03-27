Зараз на самоізоляції знаходиться 724 кременчужанина

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 304

Ця цифра не включає тих, хто повернувся з-за кордону

Станом на 26 березня на самоізоляції в результаті контакту з особами, що захворіли на COVID-19, знаходиться 724 кременчужанина, за ними спостерігають лікарі первинної ланки. Про це повідомили на засіданні виконкому.





Зазвичай, лікарі тримають зв’язок з такими особами за допомогою телефону або месенджерів, тож проконтролювати, чи дійсно людина дотримується правил самоізоляції, непросто.





Але ця цифра не включає тих, хто повернувся з-за кордону: до них застосовується електронний додаток «Дія», який контролюється відповідними підрозділами МВС. Додаток має інструменти, що дозволяють здійснювати достатньо щільний контроль з боку правоохоронців.





Що стосується дітей, які повернулися з-за кордону, для всіх, хто старше 12 років, діють ті ж самі правила, що й для дорослих: потрібно здати ПЛР-тест або йти на самоізоляцію. Малечі молодшого віку робити тест або самоізолюватись не потрібно.