На проспекті Свободи сталася ДТП

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Будьте уважні під час руху

27 березня на проспекті Свободи сталася ДТП без травмованих, повідомляє пресслужба патрульної поліції.





На місці працюють патрульні.





Будьте уважні та враховуйте під час рух.