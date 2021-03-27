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На проспекті Свободи сталася ДТП

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 692

 

Будьте уважні під час руху

27 березня на проспекті Свободи сталася ДТП без травмованих, повідомляє пресслужба патрульної поліції.


На місці працюють патрульні.


Будьте уважні та враховуйте під час рух.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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