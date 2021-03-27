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Будьте уважні під час руху
27 березня на проспекті Свободи сталася ДТП без травмованих, повідомляє пресслужба патрульної поліції.
На місці працюють патрульні.
Будьте уважні та враховуйте під час рух.