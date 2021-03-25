Кременчук

«Засвітись – захистись» – майстер-клас від поліції Кременчука

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 541

 

Дітям показали, як самостійно виготовити світловідбиваючі елементи

25 березня шкільні офіцери поліції завітали до школярів села Потоки, аби провести для дітей заняття з правил безпеки дорожнього руху, повідомили пресслужба патрульної поліції.


Поліцейські не лише нагадали дітям, як правильно переходити дорогу, а й розказали про те, наскільки важливо бути помітним на дорозі у темну пору доби. Окрім того, дітям показали, як самостійно виготовити світловідбиваючі елементи.


Малеча пішла з заняття дуже задоволеною, адже кожен отримав власний флікер.


Не забувайте постійно нагадувати дітям правила безпеки на дорозі – адже простий брелок або наліпка часом може врятувати життя!

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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: Потоки патрульна поліція
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