«Засвітись – захистись» – майстер-клас від поліції Кременчука

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 541

25 березня шкільні офіцери поліції завітали до школярів села Потоки, аби провести для дітей заняття з правил безпеки дорожнього руху, повідомили пресслужба патрульної поліції.





Поліцейські не лише нагадали дітям, як правильно переходити дорогу, а й розказали про те, наскільки важливо бути помітним на дорозі у темну пору доби. Окрім того, дітям показали, як самостійно виготовити світловідбиваючі елементи.





Малеча пішла з заняття дуже задоволеною, адже кожен отримав власний флікер.





Не забувайте постійно нагадувати дітям правила безпеки на дорозі – адже простий брелок або наліпка часом може врятувати життя!