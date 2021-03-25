521 новий випадок захворювання на COVID-19 зареєстрували на Полтавщині за добу

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я області, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, становить 37,1%
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за останню добу в області на коронавірус захворіла 521 людина. Одужало 264 особи, а 6, нажаль, померли.
Від початку карантину в Полтавській області захворіло 44 964 осіб (з них 6496 продовжують лікування), а кількість летальних випадків сягнула 1 108.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 20 074 (+143);
- Кременчук – 6 465 (+40);
- Полтавський район – 2 487 (+92);
- Горішні Плавні – 2 478 (+9);
- Миргород – 1 904 (+7);
- Лубни – 1 673 (+3);
- Лохвицький район – 1 613 (+7);
- Зіньківський район – 1 197 (+8);
- Карлівський район – 1 145 (+23);
- Пирятинський район – 884;
- Новосанжарський район – 859 (+9);
- Котелевський район – 850 (+6);
- Глобинський район – 811 (+2);
- Кременчуцький район – 788 (+2);
- Шишацький район – 764 (+20);
- Гадяч – 748 (+19);
- Диканський район – 735 (+39);
- Миргородський район – 694 (+2);
- Хорольський район – 687 (+1);
- Решетилівський район – 671 (+31);
- Машівський район – 661;
- Кобеляцький район – 618 (+11);
- Чутівський район – 547;
- Гадяцький район – 493 (+19);
- Великобагачанський район – 490 (+7);
- Семенівський район – 479 (+5);
- Лубенський район – 413;
- Козельщинський район – 400 (+2);
- Оржицький район – 378 (+1);
- Гребінківський район – 315 (+13);
- Чорнухинський район – 247.
Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я області, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, становить 37,1%.