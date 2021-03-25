Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

521 новий випадок захворювання на COVID-19 зареєстрували на Полтавщині за добу

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 633

 

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я області, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, становить 37,1%

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за останню добу в області на коронавірус захворіла 521 людина. Одужало 264 особи, а 6, нажаль, померли.


Від початку карантину в Полтавській області захворіло 44 964 осіб (з них 6496 продовжують лікування), а кількість летальних випадків сягнула 1 108.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 20 074 (+143);
  • Кременчук – 6 465 (+40);
  • Полтавський район – 2 487 (+92);
  • Горішні Плавні – 2 478 (+9);
  • Миргород – 1 904 (+7);
  • Лубни – 1 673 (+3);
  • Лохвицький район – 1 613 (+7);
  • Зіньківський район – 1 197 (+8);
  • Карлівський район – 1 145 (+23);
  • Пирятинський район – 884;
  • Новосанжарський район – 859 (+9);
  • Котелевський район – 850 (+6);
  • Глобинський район – 811 (+2);
  • Кременчуцький район – 788 (+2);
  • Шишацький район – 764 (+20);
  • Гадяч – 748 (+19);
  • Диканський район – 735 (+39);
  • Миргородський район – 694 (+2);
  • Хорольський район – 687 (+1);
  • Решетилівський район – 671 (+31);
  • Машівський район – 661;
  • Кобеляцький район – 618 (+11);
  • Чутівський район – 547;
  • Гадяцький район – 493 (+19);
  • Великобагачанський район – 490 (+7);
  • Семенівський район – 479 (+5);
  • Лубенський район – 413;
  • Козельщинський район – 400 (+2);
  • Оржицький район – 378 (+1);
  • Гребінківський район – 315 (+13);
  • Чорнухинський район – 247.

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я області, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, становить 37,1%.

 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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