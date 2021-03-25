521 новий випадок захворювання на COVID-19 зареєстрували на Полтавщині за добу

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Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я області, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, становить 37,1%

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за останню добу в області на коронавірус захворіла 521 людина. Одужало 264 особи, а 6, нажаль, померли.





Від початку карантину в Полтавській області захворіло 44 964 осіб (з них 6496 продовжують лікування), а кількість летальних випадків сягнула 1 108.





Географія поширення інфекції:

Полтава – 20 074 (+143);

Кременчук – 6 465 (+40);

Полтавський район – 2 487 (+92);

Горішні Плавні – 2 478 (+9);

Миргород – 1 904 (+7);

Лубни – 1 673 (+3);

Лохвицький район – 1 613 (+7);

Зіньківський район – 1 197 (+8);

Карлівський район – 1 145 (+23);

Пирятинський район – 884;

Новосанжарський район – 859 (+9);

Котелевський район – 850 (+6);

Глобинський район – 811 (+2);

Кременчуцький район – 788 (+2);

Шишацький район – 764 (+20);

Гадяч – 748 (+19);

Диканський район – 735 (+39);

Миргородський район – 694 (+2);

Хорольський район – 687 (+1);

Решетилівський район – 671 (+31);

Машівський район – 661;

Кобеляцький район – 618 (+11);

Чутівський район – 547;

Гадяцький район – 493 (+19);

Великобагачанський район – 490 (+7);

Семенівський район – 479 (+5);

Лубенський район – 413;

Козельщинський район – 400 (+2);

Оржицький район – 378 (+1);

Гребінківський район – 315 (+13);

Чорнухинський район – 247.

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я області, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, становить 37,1%.