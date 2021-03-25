Затримали групу злочинців, які виготовляли наркотики на території медколеджу та продавали на Полтавщині

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 3 474 Коментарів: 3

Затримали групу злочинців, які виготовляли наркотики на території медичного коледжу та продавали на Полтавщині. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області. Зловмисники продавали препарати, які в собі містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено. Ба більше, його завезли через митний кордон поза митним контролем.









До злочинного угрупування входили викладачі медичного коледжу, який розташований за межами Полтавської області. «ТелеграфЪ» провів міні-розслідування по фото та припускає, що на знімку Запорізький медичний коледж. Вони, у великих масштабах, виготовляли психотропи у лабораторії навчального закладу. Інші учасники ж доставляли готову продукцію у Полтаву, де збували через месенджери та інтернет-магазини.









«Під час санкціонованих обшуків 24 березня у членів злочинної групи слідчі вилучили психотропні речовини, наркотичні засоби, прекурсори, обладнання для їх виготовлення, мобільні телефони, за допомогою яких учасники групи спілкувались між собою, грошові кошти, отримані від незаконного обігу наркотиків тощо», - повідомив Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини.









Шести особам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 306 (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів), частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), частиною 3 статті 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів). У разі доведення судом вини підозрюваним загрожує до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.



