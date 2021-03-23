Кременчук провів чемпіонат Полтавщини з греко-римської боротьби

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 437

Цими вихідними у Кременчуці відбувся чемпіонату Полтавської області серед кадетів 2004-2005 р.н.. Змагання проходили 20 березня й зібрали найсильніших спортсменів з Полтавщини.





У запеклій боротьбі під керівництвом тренерів Бузька та Коханевича змагалися кременчужани. 11 вихованців школи-інтернату ім. Піддубного завоювали нагороди: