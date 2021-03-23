Кременчук провів чемпіонат Полтавщини з греко-римської боротьби
Сьогодні, 13:03
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Вітаємо наших спортсменів
Цими вихідними у Кременчуці відбувся чемпіонату Полтавської області серед кадетів 2004-2005 р.н.. Змагання проходили 20 березня й зібрали найсильніших спортсменів з Полтавщини.
У запеклій боротьбі під керівництвом тренерів Бузька та Коханевича змагалися кременчужани. 11 вихованців школи-інтернату ім. Піддубного завоювали нагороди:
- золоті нагороди: Сапун В., Шевченко Е., Вовк Д., Комаревцев А., Хутько С.
- срібні медалі: Різниченко Б., Самсоненко В., Меткий Д.
- бронзові нагороди: Ричков Т., Мохун А.
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: Кременчуцька Школа-інтернат Ім.І.М. Піддубного