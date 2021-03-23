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Порядок роботи транспорту у «червоних» зонах може змінитися, якщо так вирішить місцева влада

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 727

 

Перевіряйте, якщо запланували подорож

Порядок роботи транспорту у «червоних» зонах може змінитися, повідомляє пресслужба ОДА. Відповідні рішення щодо впровадження карантинних обмежень на автотранспорті та залізниці прийматимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній області.


Так, можуть бути заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у межах областей чи окремих територіальних одиниць. Заборонятиметься також посадка пасажирів в транспорт міжобласного сполучення окрім поїздів спеціальних рейсів.


Але зміни не торкатимуться:

  • транзитних перевезень;
  • перевезень легковими авто з кількістю пасажирів не більше 5 осіб разом з водієм (без урахування дітей до 14 років);
  • перевезень службовим та/або орендованим автотранспортом підприємств, закладів, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за 2 дні органи Національної поліції;
  • перевезення пасажирів автотранспортом у міжнародному сполученні за наявності лабораторно підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: карантинні обмеження транспорт
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