Порядок роботи транспорту у «червоних» зонах може змінитися, якщо так вирішить місцева влада

Перевіряйте, якщо запланували подорож
Порядок роботи транспорту у «червоних» зонах може змінитися, повідомляє пресслужба ОДА. Відповідні рішення щодо впровадження карантинних обмежень на автотранспорті та залізниці прийматимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній області.
Так, можуть бути заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у межах областей чи окремих територіальних одиниць. Заборонятиметься також посадка пасажирів в транспорт міжобласного сполучення окрім поїздів спеціальних рейсів.
Але зміни не торкатимуться:
- транзитних перевезень;
- перевезень легковими авто з кількістю пасажирів не більше 5 осіб разом з водієм (без урахування дітей до 14 років);
- перевезень службовим та/або орендованим автотранспортом підприємств, закладів, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за 2 дні органи Національної поліції;
- перевезення пасажирів автотранспортом у міжнародному сполученні за наявності лабораторно підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин.