Порядок роботи транспорту у «червоних» зонах може змінитися, якщо так вирішить місцева влада

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 727

Порядок роботи транспорту у «червоних» зонах може змінитися, повідомляє пресслужба ОДА. Відповідні рішення щодо впровадження карантинних обмежень на автотранспорті та залізниці прийматимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній області.





Так, можуть бути заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у межах областей чи окремих територіальних одиниць. Заборонятиметься також посадка пасажирів в транспорт міжобласного сполучення окрім поїздів спеціальних рейсів.





Але зміни не торкатимуться: