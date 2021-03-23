Ексдепутатка Гордєєва вимагає створити комунальне підприємство з розподілу газу у Кременчуці

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Сьогодні, 23 березня ексдепутатка міськради минулого скликання Валентина Гордєєва та її прихильники прийшли під мерію, щоб зібрати підписи за створення комунального підприємства з розподілу газу на основі спільної власності територіальної громади Кременчуцького району. Усього зібралося десяток людей.



Валентина Гордєєва підготувала лист про ініціювання такого проєкту рішення та винесення його на розгляд сесії Кременчуцької міської ради.







Також у листі йдеться про референдум з питання того, що надра на території Кременчуцького району є власністю громади. (Варто зазначити, що в Україні немає закону про місцевий референдум — тож виконати цю вимогу фактично неможливо.)







У разі, якщо сесія не ухвалить рішення про створення КП з розподілу газу, Гордєєва нагадує тим, хто проголосує проти, про можливість їх відкликання за ініціативою громади.





Завтра Гордєєва та її прихильники о 10.00 збиратимуть підписи під листом біля Кременчуцької райради (на площі Незалежності).



Коментуючи свою ініціативу «Телеграфу», Гордєєва посилається на те, що проєкт рішення про створення КП з розподілу природного газу вже виносять на розгляд міської ради у Лубнах. При цьому громада ініціює передачу газорозподільних мереж у комунальну власність.









Довідково: тариф на послуги з розподілу природного газу в АТ «Лубнигаз» був одним із найвищих у країні та складав 2,69 грн за куб м; після того, як НКРЕКП переглянула цей тариф, він був знижений до 2,15 грн. У Кременчуці, на відміну від міста Лубни, тариф на розподіл газу від ПрАТ «Кременчукгаз» один з найнижчих у країні і складає 0,47 грн.