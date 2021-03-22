Кременчук зібрав найсильніших боксерів на турнірі Баглаєнка

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Юні боксери боролися за перемогу на традиційному відкритому турніру з боксу пам’яті видатного кременчуцького дитячого хірурга Олександра Баглаєнка

У Кременчуці протягом двох днів, 19 та 20 березня, проходив XVI традиційний відкритий турнір із боксу серед юнаків пам’яті видатного дитячого хірурга Олександра Баглаєнка. Змагання відбулися на базі спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву. Участь у змаганнях взяли як хлопці так і дівчата, не лише з Полтавщини, а й сусідніх областей. Кременчук представили 5 клубів: «Старт», «Легіон», «Шторм», «Спурт», СДЮШОР із боксу.





- На турнір завітала й онучка видатного лікаря, який займався боксом, по справжньому був відданий справі й переймався здоров’ям підростаючого покоління, - поділився Перший заступник голови обласної державної адміністрації у Полтавська обласна державна адміністрація Дмитро Лунін, який завітав на змагання.





Фінальні запеклі бої відбудуться на ринзі 20 березня.