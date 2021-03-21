Де у Кременчуці шукати нареченого та які ритуали проводять біля музею: історії «Містичного Кременчука»

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 605

У бібліотеці на Соборній відбулася чергова зустріч із циклу «Цікаві історії із запасників музею». Як повідомляють на своїй сторінці Відділу абонемента ЦМБ Кременчука, захід проводиться в рамках проєкту «Відчуття міста». Послухати історії зібралося чимало кременчужан, адже про «Містичний Кременчук» розповідала директорка Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Гайшинська.









Незаміжнім - гайда до памятника Остапу Бендеру





Якщо посидіти на стільці памятника Остапу Бендеру (скульптор Ельданіз Гурбанов) та загадати бажання, то говорять, що воно неодмінно збудеться.





- Першим на стільці посидів колишній віце-мер Андрій Погрібний, який голосно загадав, щоб в Кременчуці з’явилися пам’ятники Андрію Ізюмову (купець 1-гільдії, градоначальник нашого міста на початку ХХ ст.) та Леоніду Утьосову, який розпочинав свою кар’єру в нашому місті. І що ж ви думаєте, таки частково виконалося бажання – ми тепер маємо сквер ім.Ізюмова та вулицю названу на честь Леоніда Утьосова. А ще, розповімо вам по великому секрету, цей стілець полюбляють незаміжні баришні… - йдеться в повідомленні.





Якщо сісти на стілець, та простягнути руку, та доторкнутися до грудей Остапа, а саме там, де знаходиться серце та тихенько промовити ім’я судженого, то,говорять, що саме за цього хлопця ти й вийдеш заміж. А ще, це вже підгледіла двірник, яка прибирає територію поряд з пам’ятником, рано-вранці до Остапа приходять дівчата та одягають йому на палець кільце, так вони просять Остапа допомогти їм вийти заміж. Тож, якщо ви не заміжня – гайда до пам’ятника.





Збираєтеся в далеку дорогу - пройдіть через Крюківський міст





Містику несе в собі і Крюківсьий міст. Якщо ви збираєтеся в далеку дорогу, але хочете повернутися потім до рідної домівки – пройдіть чи переїдьте міст, але назад через міст, обов’язково пройдіть пішки. І ви цілим і неушкодженим повернетеся додому, куди б доля вас не занесла.





Біля музею проводять ритуал, щоб завершиася пандемія COVID-19



У дворі музею теж знаходяться два об’єкта, до яких можна звертатися по допомогу. Це кам’яна баба, якій можна шептати на вухо свої бажання, та громовий камінь (камінь, в який ударила блискавка має магічну силу), якщо притулити долоні до того місця де пройшлася блискавка, а на камені ви побачите розові прожилки які розходяться, мов павутинка, ось саме туди і треба прикластися - камінь зніме з вас усю негативну енергетику.





Кумедну історію розповіла Алла Павлівна, буквально на днях біля кам’яної баби знайшли ржаві кінські вудила та на тарілочці попалені медичні маски… мабуть хтось проводив ритуал, щоб епідемія корона вірусу скоріше закінчилася.





Й звичайно згадали про привид панночки Ілларії, доньки господаря будинку пана Володарського, де зараз і знаходиться музей. Вона померла від нещасливого кохання. Алла Павлівна говорить, що Ілларія - добрий привид, тільки іноді любить побешкетувати, переставити експонати, а той зовсім сховати експонат, а потім повернути його на місце.