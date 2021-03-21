5 популярних міфів про COVID-19: чого точно не варто боятись кременчужанам

Вчора, 17:08 Переглядів: 1 254

До різноманітних теорій змов на кшталт розповсюдження вурусу особисто Білом Гейтсом за допомогою вишок 5G з метою подальшого чіпування населення планети, ми вже звикли. Але існує багато міфів, пов’язаних з коронавірусною хворобою, які набули широкої популярності в народі. Розглянемо основні

Міф №1: Звичайна вакцина від пневмонії здатна захистити від COVID-19.





Насправді: Таке твердження в корні невірне, адже новий вірус принципово відрізняється від інших. Проте, ВООЗ рекомендує робити такі щеплення, адже й до пандемії вони рятували 2-3 мільйони людей щороку.









Міф №2: Носіння маски може лише зашкодити здоров’ю.





Насправді: Існує думка, що маска змушує нас вдихати оксид вуглецю (СО2), і може призвести до інтоксикації у той час як молекула віріону коронавірусу занадто мала і маска її не затримає. Таке твердження абсолютно суперечить здоровому глузду. Адже розмір молекули діоксиду вуглецю значно менший за коронавірус – усього 0,00065 мікрона – і не може затримуватись під маскою. Щодо здатності маски пропускати віріони вірусу, то вона і не має їх затримувати. Маска запобігає попаданню на слизові оболонки крапель слини, що розлітаються від інфікованої людини при кашлі та чиханні.









Міф №3: Щоб не захворіти, треба пити перекис водню.





Насправді: Ні в якому разі! Ефективність такого методу не доведена, у той час як потрапляння навіть 3% розчину перекису водню на слизові оболонки здатне викликати подразнення. Особливо небезпечно використання такого «методу профілактики» при наявності гастрологічних захворювань та хвороб травної системи. Не варто також вводити розчин у ніздрі, як на початку пандемії рекомендували деякі ЗМІ.









Міф №4: Новий вірус дуже нестійкий і може бути знищений, коли температура повітря збільшиться.





Насправді: Це не так. На даний момент ВООЗ має дані, що підтверджують розповсюдження вірусу в усіх регіонах світу незалежно від кліматичних умов.









Міф №5: Сигарети та алкоголь здатні захистити від COVID-19





Насправді: Це – гарна спроба виправдати власні шкідливі звички, проте такі заяви не мають жодних наукових підтверджень. Куріння негативно впливає на різні органи, у тому числі й на легені, які найбільше страждають при зараженні коронавірусом. А алкоголь призводить до проблем з травленням, нирками та розладів у роботі серцево-судинної системи.





Не втрачайте здорового глузду і будьте здорові!