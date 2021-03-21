Кременчук, Спорт

Дзюдоїстка з Кременчука Марія Рицька завоювала бронзу чемпіонату України

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 424

 

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18-20 березня у Сумах відбувся чемпіонат України з дзюдо серед кадетів. На татамі манежа СумДУ вийшло 590 юнаків та дівчат 2004-2006 р.н. з 24 регіонів країни. За інформацією Кремень Дзюдо збірна Полтавської області посіла 6 загальнокомандне місце.


Кременчужанка Марія Рицька у ваговій категорії 70 кг завоювала бронзову нагороду.


Результати спортсменів:

  • 1 місце Катерина Гнатенко 57 кг (Полтава)
  • 3 місце Марія Рицька 70 кг (Кременчук)
  • 5 місце Єлизавета Ізосімова 52 кг (Горішні Плавні)
  • 5 місце Ярослав Омельченко +90 кг (Горішні Плавні)
  • 7 місце Катерина Цвелих 48 кг (Кременчук)
  • 7 місце Роман Паліївець +90 кг (Кременчук)
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Автор: Альона Душенко
Теги: дзюдо
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