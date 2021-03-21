Дзюдоїстка з Кременчука Марія Рицька завоювала бронзу чемпіонату України
Сьогодні, 16:34
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18-20 березня у Сумах відбувся чемпіонат України з дзюдо серед кадетів. На татамі манежа СумДУ вийшло 590 юнаків та дівчат 2004-2006 р.н. з 24 регіонів країни. За інформацією Кремень Дзюдо збірна Полтавської області посіла 6 загальнокомандне місце.
Кременчужанка Марія Рицька у ваговій категорії 70 кг завоювала бронзову нагороду.
Результати спортсменів:
- 1 місце Катерина Гнатенко 57 кг (Полтава)
- 3 місце Марія Рицька 70 кг (Кременчук)
- 5 місце Єлизавета Ізосімова 52 кг (Горішні Плавні)
- 5 місце Ярослав Омельченко +90 кг (Горішні Плавні)
- 7 місце Катерина Цвелих 48 кг (Кременчук)
- 7 місце Роман Паліївець +90 кг (Кременчук)