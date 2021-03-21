Дзюдоїстка з Кременчука Марія Рицька завоювала бронзу чемпіонату України

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18-20 березня у Сумах відбувся чемпіонат України з дзюдо серед кадетів. На татамі манежа СумДУ вийшло 590 юнаків та дівчат 2004-2006 р.н. з 24 регіонів країни. За інформацією Кремень Дзюдо збірна Полтавської області посіла 6 загальнокомандне місце.





Кременчужанка Марія Рицька у ваговій категорії 70 кг завоювала бронзову нагороду.





Результати спортсменів: