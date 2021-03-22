БлогЪ: що робити, якщо у дитини ріжуться зубки

Сьогодні, 07:35 Переглядів: 376

Це те, чого бояться молоді батьки та часто у своїй практиці застосовують педіатри. Що тільки тим зубкам не приписують. Дитина темпрепатурить - то зубки, блювання, рідкий стілець або кашель, то у Вас на зубки. І так можна продовжувати довго перелічувати всі синдроми, які пов'язують з фізіологічним процесом прорізування зубів.





Отже давайте поговоримо, що ж насправді відбувається в організмі при прорізування зубів у немовляти, і що дійсно пов'язано з цим процесом.





По-перше, прорізування зубів це фізіологічний процес в організмі малюка. Ніякого навантаження на імунну систему він не несе. Прорізування зубів у немовлят починається з 6 місяців, першими прорізуються нижні медіальні різці. Панікувати не потрібно якщо рівно в 6 місяців не прорізався перший зубчик Вашого малюка, все дуже індивідуально для кожної дитини. Вік 6 місяців це середній показник, який взятий на основі спостереження за кількома тисяча а то й десятками тисяч дітей. Якщо ж Ви хвилюєтесь, то потрібно звернутися до педіатра, якщо у Вашого малюка не має проявів рахіту або інших серйозних захворювань, то потрібно просто зачекати. Також потрібно пам'ятати, що з 2 місячного віку починають формуватися слюнні залози, і підвищена салівація, це не привід чекати на зубки в 3 місяці і нервувати, де ж вони.





Лікар-інфекціоніст Ярослава Олексієнко





Що ж може дійсно бути при прорізуванні зубів?





Підвищення температури тіла. Так може бути, але це не 39 і не 3-5 днів. Підвищення температури до не високих цифр, в основному в субфебрильних межах та на короткий проміжок часу.





Неспокій, плач, підвищена збудливіть, поганий сон та апетит. Ці явища скороминучі і дійсно пов'язані з синдромом прорізування зубів. Якщо дані симптоми спостерігаються у дитини тривало потрібен ретельний огляд педіатра.





Блювання, рідкі випорожнення, де коли ці симптоми можуть з'являтися у дітей, але це не симптом прорізування зубів. Вони з'являються внаслідок того, що в цей період для заспокоєння больового синдрому дитина все бере до рота іграшки, брудні руки, внаслідок цього бактерії, які мають оральний шлях передачі потрапляють до організму малюка зпричинюючи дану симптоматику. Тому хибно казати рідкі випорожнення "на зубки".





Кашель. При прорізуванні зубів у дитини підвищується салівація (виділення слюни). Внаслідок синдрому затікання, у дитини можуть з'являтися покашлювання, не часті, без виділення мокроти. Іноді навіть можуть прослуховуватися оральні хрипи. Тривалий кашель, виділення мокроти, кашель вночі це привід показатися лікарю, адже зі синдромом прорізування зубів нічого спільного це не має.





Чим допомогти дитині?





По-перше я проти гелів для прорізування зубів. Вони в своєму складі містять лідокаїн, який в педіатричній практиці заборонений. Вони дають дуже короткочасний ефект, тобто їх дуже легко передозувати. А лідокаїн може бути дуже небезпечним для дитячого здоров'я.





По-друге я проти гомеопатичних засобів які, нібито полегшують прорізування зубів у дітей. А Ви вивчали їх склад? Вони містять беладонну, як думаєте вона корисна для дітей. А доза беладонни у цих засобах мене шокувала, як для дуже таки хорошого дорослого. Чому ці препарати допомагають? Беладонна має седативний ефект, внаслідок цього дитина стає загальмованою, більшість часу спить. Нещодавно наткнулась на статтю, де описано випадок смерті дитини від подібних гомеопатичних засобів, дитина потрапила в кому з якої, нажаль, не вийшла.





Чим же знеболити?





Високий знеболюючий ефект мають препарати на основі ібупрофену, розраховуються 5-10 мг/кг маси тіла дитини, максимальна кратність 3 рази на добу.





Дайте дитині охолоджений гризунок або соску, які перед цим охолодіть водою або в холодильнику. Дентальні гелі мають такий же заморожуючий ефект, але даний спосіб є безпечним для здоров'я дитини.





В їжу можна давати продукти, які потрібно добре розжовувати, це буде чудовий масаж десен. Також чудовий "девайс" для малюків ніблер кладемо туди охолоджений банан або яблучко дитина отримує і їжу і масаж.





Дорогі батьки пам'яте прорізування зубів болісний, але фізіологічний процес. Йому не потрібно заважати, але лише допомагати. Всі негаразди в здоров'ї не потрібно списувати на цей процес, краще проконсультуйтесь з лікарем.

Адже згадайте себе у Вас чомусь, коли в дорослому віці різалися зуби не було ж кашлю, нежиттю або рідких випорожнень з блювання. Міцного Вам та Вашим діткам здоров'я.