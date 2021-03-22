У Кременчуці горіла Daewoo Nexia

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 553

У пожежі ніхто не постраждав

У Кременчуці горіла Daewoo Nexia. Як повідомляє міськрайонне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, це сталося 21 березня близько 23.15 поблизу будинку №9 на вул. Вадима Пугачова.









Спалахнула Daewoo Nexia 2007 року випуску. Вогонь знищив лобове скло, панель приладів, лакофарбне покриття капоту та лівого переднього крила, лакофарбне покриття моторного відсіку зі сторони панелі приладів, пластикове оздоблення між капотом і лобовим склом, пластиковий підкрилок лівого колеса та електромережу панелі приладів. Також закопчений салон.









У пожежі ніхто не постраждав. Причину займання встановлюють.