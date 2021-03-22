У Кременчуці поблизу зупинки «вул. Керченська» ДТП: рух ускладнений

Сьогодні, 08:48 Переглядів: 767

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав

У Кременчуці поблизу зупинки «вул. Керченська» зіштовхнулися Daewoo та Volkswagen. Про це «Телеграфу» повідомили читачі.









За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Рух проспектом Лесі Українки ускладнений.