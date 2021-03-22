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У Кременчуці поблизу зупинки «вул. Керченська» ДТП: рух ускладнений

Сьогодні, 08:48 Переглядів: 767

 

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав

У Кременчуці поблизу зупинки «вул. Керченська» зіштовхнулися Daewoo та Volkswagen. Про це «Телеграфу» повідомили читачі. 


 


За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Рух проспектом Лесі Українки ускладнений. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: читач
Теги: дтп аварія
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