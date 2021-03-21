Відключення електроенергії 22 березня: назвали адреси

Зокрема, світла не буде у мерії та двох дитсадках
За інформацією, наданою АТ «Полтаваобленtрго», у зв’язку з поточними та капітальними ремонтами трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж за деякими адресами міста відбуватимуться тимчасові відключення електроенергії.
З 13.00 до 17.00 планується відключення електроенергії за наступними адресами:
- ДНЗ №11, вул. Академіка Маслова, 3а;
- ДНЗ №25, вул. Академіка Маслова, 3;
- вул. Перемоги, 4-20;
- вул. Першотравнева, 17/2, 19, 21;
- вул. Академіка Маслова, 4, 6, 8.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- виконавчий комітет міської ради, площа Перемоги, 2;
- вул. Соборна, 4/28;
- вул. Перемоги, 9/1, 22, 24/2, 26;
- вул. Генерала Жадова, 1-Г, 12.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за наступними адресами:
- вул. Володимира Вернадського,
- вул. Чернишевського,
- вул. Рилєєва,
- вул. Портова,
- вул. Декабристів,
- вул. Лейтенанта Дніпрова,
- вул. Манагарова,
- вул. Східна,
- пров. Декабристів,
- пров. Рилєєва,
- пров. Чернишевського,
- вул. Олексія Древаля,
- вул. Мечнікова,
- вул. Нечуй-Левицького,
- вул. Великокохнівська,
- пров. Петрівський,
- пров. Прибрежний,
- пров. Ціолковського,
- туп. Сонячний,
- туп. Петрівський,
- туп. Канєвський,
- туп. Автозаводський,
- пр. Сонячний,
- вул. Франка, 23-52,
- вул. Перекопська, 32-63,
- вул. Центральна,
- вул. Підгірна,
- туп. Перекопський.