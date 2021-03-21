Відключення електроенергії 22 березня: назвали адреси

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Зокрема, світла не буде у мерії та двох дитсадках

За інформацією, наданою АТ «Полтаваобленtрго», у зв’язку з поточними та капітальними ремонтами трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж за деякими адресами міста відбуватимуться тимчасові відключення електроенергії.





З 13.00 до 17.00 планується відключення електроенергії за наступними адресами:

ДНЗ №11, вул. Академіка Маслова, 3а;

ДНЗ №25, вул. Академіка Маслова, 3;

вул. Перемоги, 4-20;

вул. Першотравнева, 17/2, 19, 21;

вул. Академіка Маслова, 4, 6, 8.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

виконавчий комітет міської ради, площа Перемоги, 2;

вул. Соборна, 4/28;

вул. Перемоги, 9/1, 22, 24/2, 26;

вул. Генерала Жадова, 1-Г, 12.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за наступними адресами: