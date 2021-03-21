Кременчук

Відключення електроенергії 22 березня: назвали адреси

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 347

 

Зокрема, світла не буде у мерії та двох дитсадках

За інформацією, наданою АТ «Полтаваобленtрго», у зв’язку з поточними та капітальними ремонтами трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж за деякими адресами міста відбуватимуться тимчасові відключення електроенергії.


З 13.00 до 17.00 планується відключення електроенергії за наступними адресами:

  • ДНЗ №11, вул. Академіка Маслова, 3а;
  • ДНЗ №25, вул. Академіка Маслова, 3;
  • вул. Перемоги, 4-20;
  • вул. Першотравнева, 17/2, 19, 21;
  • вул. Академіка Маслова, 4, 6, 8.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • виконавчий комітет міської ради, площа Перемоги, 2;
  • вул. Соборна, 4/28;
  • вул. Перемоги, 9/1, 22, 24/2, 26;
  • вул. Генерала Жадова, 1-Г, 12.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за наступними адресами:

  • вул. Володимира Вернадського,
  • вул. Чернишевського,
  • вул. Рилєєва,
  • вул. Портова,
  • вул. Декабристів,
  • вул. Лейтенанта Дніпрова,
  • вул. Манагарова,
  • вул. Східна,
  • пров. Декабристів,
  • пров. Рилєєва,
  • пров. Чернишевського,
  • вул. Олексія Древаля,
  • вул. Мечнікова,
  • вул. Нечуй-Левицького,
  • вул. Великокохнівська,
  • пров. Петрівський,
  • пров. Прибрежний,
  • пров. Ціолковського,
  • туп. Сонячний,
  • туп. Петрівський,
  • туп. Канєвський,
  • туп. Автозаводський,
  • пр. Сонячний,
  • вул. Франка, 23-52,
  • вул. Перекопська, 32-63,
  • вул. Центральна,
  • вул. Підгірна,
  • туп. Перекопський.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго графік відключень
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