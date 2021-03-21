Патрульні Кременчука за вихідні знайшли двох «‎потєряшек»

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 153

Кременчуцькі патрульні повернули Злоту додому. Саме так кличуть собаку, яку вчора повернули додому наші патрульні Руслан та Сергій. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, власниця Злоти шукала свою собаку майже два дні. Її улюблениця гуляла і десь заблукала.





Небайдужі громадяни звернули увагу на загублену собаку, взяли її до себе та встановлювали господарів. Інспектори поліції, дізнавшись про цю подію, встановили усі обставини та повернули Злоту додому.









А напередодні кременчуцькі патрульні знайшли дівчинку, яка пішла з дому на вулиці Івана Мазепи. Жінка зателефонувала до поліції, близько 2-ї години й повідомила, що її 13-річна донька пішла з дому та не повернулася. Прибувши на виклик, мати дитини розповіла поліцейським, що у них виник конфлікт та донька пішла з дому. Жінка сама шукала дівчину, але марно.





Поліцейські дізналися прикмети дитини, надали орієнтування усім екіпажам й оперативно виїхали на пошуки. За годину інспектори патрульної поліції Михайло та Дмитро помітили зниклу дівчину на вулиці Халаменюка. Патрульні передали дитину матері та далі продовжили своє патрулювання.



