Кременчук

Коли переводити стрілку годинників кременчужанам

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 0

Стрілки годинників необхідно перевести на годину вперед

Кременчужани переходять на літній час у ніч з 27 на 28 березня о 3.00. Необхідно перевести стрілки годинника на одну годину вперед. Таким чином, в неділю доведеться спати на годину менше. У зв’язку з цим встати і лягти спати кременчужанам доведеться раніше звичного часу.

 

Щоб уникнути стресу, організм варто підготувати заздалегідь і дотримуватися кількох порад:

  • проводити більше часу на свіжому повітрі та здійснювати піші прогулянки;
  • лягати спати трохи раніше, ніж зазвичай;
  • відмовитися від жирної та важкої їжі, пити більше води. Намагайтеся харчуватися збалансовано і віддавати перевагу свіжим продуктам, овочам і фруктам;
  • не стимулюйте організм перед сном міцним чаєм, кавою або алкоголем
  • не перевантажувати організм. Не беріть додаткову роботу і проводьте більше часу з рідними та близькими


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: годинник перевод годинника
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