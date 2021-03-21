Коли переводити стрілку годинників кременчужанам

Стрілки годинників необхідно перевести на годину вперед
Кременчужани переходять на літній час у ніч з 27 на 28 березня о 3.00. Необхідно перевести стрілки годинника на одну годину вперед. Таким чином, в неділю доведеться спати на годину менше. У зв’язку з цим встати і лягти спати кременчужанам доведеться раніше звичного часу.
Щоб уникнути стресу, організм варто підготувати заздалегідь і дотримуватися кількох порад:
- проводити більше часу на свіжому повітрі та здійснювати піші прогулянки;
- лягати спати трохи раніше, ніж зазвичай;
- відмовитися від жирної та важкої їжі, пити більше води. Намагайтеся харчуватися збалансовано і віддавати перевагу свіжим продуктам, овочам і фруктам;
- не стимулюйте організм перед сном міцним чаєм, кавою або алкоголем
- не перевантажувати організм. Не беріть додаткову роботу і проводьте більше часу з рідними та близькими