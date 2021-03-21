«Кремінь» пропустив тур, але піднявся у турнірній таблиці

20 березня кременчуцька футбольна команда «Кремінь» мала зіграти перший весняний матч в чемпіонаті. Через спалах коронавірусу в «Авангарді» «синьо-білі» залишилися вдома й дивилися матч «Гірник-Спорту». Ці незручності не стали на заваді. Два перенесених тури та пропущений з краматорцями не опустив «Кремінь» у турнірній таблиці, а навіть підняв з 12 на 11 сходинку в турнірній таблиці.
Тепер 26 березня «Кремінь» вдома прийме «Гірник-Спорт» на своєму полі. Для кременчужан це буде перший матч після зимового міжсезоння, а ось підопічні Ігоря Жабченка проведуть третій поспіль матч на «Кремінь-Арені».
На сьогодні турнірна таблиця виглядає так:
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Чорноморець"
|17
|11
|4
|2
|27-11
|37
|2
|"Агробізнес"
|16
|11
|1
|4
|33-14
|34
|3
|"Верес"
|15
|10
|3
|2
|24-8
|33
|4
|"Металіст 1925"
|17
|9
|4
|4
|15-13
|31
|5
|"Волинь"
|15
|8
|3
|4
|22-13
|27
|6
|"Гірник-Спорт"
|17
|8
|3
|6
|26-23
|27
|7
|"Оболонь"
|16
|8
|2
|6
|26-15
|26
|8
|"Альянс"
|16
|8
|2
|6
|22-15
|26
|9
|"Миколаїв"
|16
|7
|4
|5
|26-13
|25
|10
|"Полісся"
|15
|5
|4
|6
|15-16
|19
|11
|"Кремінь"
|16
|5
|3
|8
|15-23
|18
|12
|"Нива" Т
|17
|4
|6
|7
|18-29
|18
|13
|"ВПК-Агро"
|16
|4
|2
|10
|14-32
|14
|14
|"Прикарпаття"
|15
|3
|4
|8
|11-22
|13
|15
|"Авангард"
|15
|2
|2
|11
|10-30
|8
|16
|"Кристал"
|17
|1
|1
|15
|12-39
|4