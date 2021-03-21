«Кремінь» пропустив тур, але піднявся у турнірній таблиці

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 581

20 березня кременчуцька футбольна команда «Кремінь» мала зіграти перший весняний матч в чемпіонаті. Через спалах коронавірусу в «Авангарді» «синьо-білі» залишилися вдома й дивилися матч «Гірник-Спорту». Ці незручності не стали на заваді. Два перенесених тури та пропущений з краматорцями не опустив «Кремінь» у турнірній таблиці, а навіть підняв з 12 на 11 сходинку в турнірній таблиці.





Тепер 26 березня «Кремінь» вдома прийме «Гірник-Спорт» на своєму полі. Для кременчужан це буде перший матч після зимового міжсезоння, а ось підопічні Ігоря Жабченка проведуть третій поспіль матч на «Кремінь-Арені».





На сьогодні турнірна таблиця виглядає так: