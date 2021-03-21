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«Кремінь» пропустив тур, але піднявся у турнірній таблиці

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 581

 Кременчуцька команда має гру в запасі

20 березня кременчуцька футбольна команда «Кремінь» мала зіграти перший весняний матч в чемпіонаті. Через спалах коронавірусу в «Авангарді» «синьо-білі» залишилися вдома й дивилися матч «Гірник-Спорту». Ці незручності не стали на заваді. Два перенесених тури та пропущений з краматорцями не опустив «Кремінь» у турнірній таблиці, а навіть підняв з 12 на 11 сходинку в турнірній таблиці. 


Тепер 26 березня «Кремінь» вдома прийме «Гірник-Спорт» на своєму полі. Для кременчужан це буде перший матч після зимового міжсезоння, а ось підопічні Ігоря Жабченка проведуть третій поспіль матч на «Кремінь-Арені». 


На сьогодні турнірна таблиця виглядає так: 

М Команда I П Н П РМ О
1 "Чорноморець" 17 11 4 2 27-11 37
2 "Агробізнес" 16 11 1 4 33-14 34
3 "Верес" 15 10 3 2 24-8 33
4 "Металіст 1925" 17 9 4 4 15-13 31
5 "Волинь" 15 8 3 4 22-13 27
6 "Гірник-Спорт" 17 8 3 6 26-23 27
7 "Оболонь" 16 8 2 6 26-15 26
8 "Альянс" 16 8 2 6 22-15 26
9 "Миколаїв" 16 7 4 5 26-13 25
10 "Полісся" 15 5 4 6 15-16 19
11 "Кремінь" 16 5 3 8 15-23 18
12 "Нива" Т 17 4 6 7 18-29 18
13 "ВПК-Агро" 16 4 2 10 14-32 14
14 "Прикарпаття" 15 3 4 8 11-22 13
15 "Авангард" 15 2 2 11 10-30 8
16 "Кристал" 17 1 1 15 12-39 4
3
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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