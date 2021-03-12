КВБЗ поставив 40 хоперів для «Кривий Ріг Цемент»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 548

До середини квітня планується поставити ще 100 вагонів покращеної конструкції

Крюківський вагонобудівний завод поставив 40 хоперів компанії «Кривий Ріг Цемент». Про це йдеться в повідомленні підприємства на сторінці у Facebook.





11 березня КВБЗ поставив «Кривий Ріг Цемент» першу партію вагонів для перевезення цементу моделі 19-7075. До середини квітня очікується поставка ще 100 хопер-цементовозів покращеної конструкції. Номінальна вантажопідйомність кожного вагона – 74 т, що на 2 т більше, ніж у вагонів «Укрзалізниці».





Новий рухомий склад дасть змогу «Кривий Ріг Цемент» розширити можливості та збільшити загальний обсяг перевезень за рахунок власного транспорту.







