У Кременчуці почалася третя хвиля захворюваності на коронавірусну інфекцію – як і загалом по Україні. 12 березня заступниця міського голови Ольга Усанова на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомила, що якщо з січня спостерігався спад, то протягом тижня з 5 по 11 березня кількість інфікованих пацієнтів збільшується – зареєстрували 109 випадків.
На даний час у стаціонарах міських лікарень лежить 42 жителя Кременчука, хворих на коронавірусну хворобу, та 9 пацієнтів Кременчуцького району. 263 кременчужанина лікуються амбулаторно. Всього у місті зафіксували 6108 випадків захворювання на COVID-19, одужало 5637 кременчужан, 166 померло.
За минулий тиждень до лікарів зі скаргами на ГРВІ звернулося 244 дорослих та 490 дітей, вперше діагностували пневмонії у 24 дорослих. За попередню добу поскаржилися на гостру респіраторну вірусну хворобу 58 дорослих та 162 дитини, виявили 7 пневмоній у дорослих. На стаціонарному лікуванні наразі перебуває 71 пацієнт з пневмоніями, у 23 із них – тяжкий перебіг хвороби.
10 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що медична система України готова до третьої хвилі. Та додав, що в країні забезпечили підведеним киснем 60 тисяч ліжкомісць — це один із найвищих показників у Європі.
Також він закликав українців ставати у попередню чергу вакцинації: