У Кременчуці почалася третя хвиля захворюваності на коронавірусну інфекцію

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У Кременчуці почалася третя хвиля захворюваності на коронавірусну інфекцію – як і загалом по Україні. 12 березня заступниця міського голови Ольга Усанова на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомила, що якщо з січня спостерігався спад, то протягом тижня з 5 по 11 березня кількість інфікованих пацієнтів збільшується – зареєстрували 109 випадків.





На даний час у стаціонарах міських лікарень лежить 42 жителя Кременчука, хворих на коронавірусну хворобу, та 9 пацієнтів Кременчуцького району. 263 кременчужанина лікуються амбулаторно. Всього у місті зафіксували 6108 випадків захворювання на COVID-19, одужало 5637 кременчужан, 166 померло.





За минулий тиждень до лікарів зі скаргами на ГРВІ звернулося 244 дорослих та 490 дітей, вперше діагностували пневмонії у 24 дорослих. За попередню добу поскаржилися на гостру респіраторну вірусну хворобу 58 дорослих та 162 дитини, виявили 7 пневмоній у дорослих. На стаціонарному лікуванні наразі перебуває 71 пацієнт з пневмоніями, у 23 із них – тяжкий перебіг хвороби.





10 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що медична система України готова до третьої хвилі. Та додав, що в країні забезпечили підведеним киснем 60 тисяч ліжкомісць — це один із найвищих показників у Європі.





Також він закликав українців ставати у попередню чергу вакцинації:





- Чим більше людей отримуватимуть вакцину, тим швидше ми зможемо пройти період коронакризи та не обтяжувати країну посиленими карантинними обмеженням. Україна закуповує винятково безпечні вакцини, які визнали передові країни світу. Зокрема, вакцина від AstraZeneca — Serum Institute, яка зараз є в Україні, закуповується і Канадою, і Великою Британією, й іншими провідними країнами світу.