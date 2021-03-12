До Дня добровольця військовим влаштували концерт, а студентам показали макет роздробленої голови

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Учні ВПУ №7 оплесками зустріли кременчуцьких добровольців, ветеранів російсько-української війни. Про це повідомляють на сторінці Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО.





- Вже 5-й рік 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Саме 14 березня 2014 року перші добровольці вирушили на тренувальну базу, що під Києвом, для формування першого українського добровольчого батальйону. Голі й босі, без належної зброї та, в більшості, без військових навичок… Але, завдяки неймовірній мужності та невичерпній любові до Батьківщини українські добровольці зупинили ворога і стали гордістю свого народу, - йдеться у повідомленні.





Сержанта Євгена Саленка, сержанта Григорія Павліка та солдата Василя Онищенка - трьох бійців-добровольців, учні Вищого професійного училища №7 зустрічали стоячи та з оплесками. Учням розповіли про неймовірні подвиги та історії кременчужан. Також Володимир Поляков показав викладачам та студентам 3Д модель черепа після поранення - Євгена Саленка.





Нагадаємо, що 14 березня у Кременчуці відзначать День українського добровольця. Покладання квітів об 11.00 біля пам’ятного знаку «Героям АТО». А о 12.00 відбудеться концерт у Міському палаці культури.



