До Дня добровольця військовим влаштували концерт, а студентам показали макет роздробленої голови

Учні ВПУ №7 оплесками зустріли кременчуцьких добровольців, ветеранів російсько-української війни. Про це повідомляють на сторінці Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО.
Сержанта Євгена Саленка, сержанта Григорія Павліка та солдата Василя Онищенка - трьох бійців-добровольців, учні Вищого професійного училища №7 зустрічали стоячи та з оплесками. Учням розповіли про неймовірні подвиги та історії кременчужан. Також Володимир Поляков показав викладачам та студентам 3Д модель черепа після поранення - Євгена Саленка.
Нагадаємо, що 14 березня у Кременчуці відзначать День українського добровольця. Покладання квітів об 11.00 біля пам’ятного знаку «Героям АТО». А о 12.00 відбудеться концерт у Міському палаці культури.