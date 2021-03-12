Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці стартував другий етап вакцинації від коронавірусу

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 689 Коментарів: 2

 

Кременчуцька мобільна бригада з імунізації провела виїздні сесії в сусідні міста – Кобеляки та Глобине

10 березня у Кременчуці стартував другий етап імунізації від коронавірусу. За повідомленням мерії міста, наразі вакцинуються працівники всіх медичних підприємств різних форм власності та підпорядкування.


Станом на 11 березня по першій дозі отримали 460 кременчуцьких медиків. В першу чергу щепили співробітників ковідних шпиталів.


Які реакції виникають у кременчуцьких медиків після щеплення від коронавірусу


Кременчуцька мобільна бригада з вакцинації провела виїздні сесії в сусідні міста – Кобеляки та Глобине, де відповідно отримали щеплення 80 та 70 медичних працівників. Нагадаємо, в нашому місті працює дві бригади, які пройшли навчання та отримали сертифікати.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: коронавірус коронавирус вакцина вакцинация медики
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Коментарі: 2

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romix:
Сьогодні, 12:10

Т.е уже вакцинировали 0,2% населения города и начали второй этап.

Турборежим в действии

 


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evil:
Сьогодні, 12:51

За две недели вакцинации по всей Украине первую дозу получили 30 тысяч человек.

С такими темпами к концу 2021 года глядишь, один миллион граждан Украины будет привит. Может быть. А к 2060-му году прививку получат все граждане. 

 


6 0

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