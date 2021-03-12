У Кременчуці стартував другий етап вакцинації від коронавірусу

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Кременчуцька мобільна бригада з імунізації провела виїздні сесії в сусідні міста – Кобеляки та Глобине

10 березня у Кременчуці стартував другий етап імунізації від коронавірусу. За повідомленням мерії міста, наразі вакцинуються працівники всіх медичних підприємств різних форм власності та підпорядкування.





Станом на 11 березня по першій дозі отримали 460 кременчуцьких медиків. В першу чергу щепили співробітників ковідних шпиталів.









Кременчуцька мобільна бригада з вакцинації провела виїздні сесії в сусідні міста – Кобеляки та Глобине, де відповідно отримали щеплення 80 та 70 медичних працівників. Нагадаємо, в нашому місті працює дві бригади, які пройшли навчання та отримали сертифікати.