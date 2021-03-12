Легендарний оркестр «Resonance» з новою програмою «РОК ХІТИ. Old School»

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 205

Одного разу, в 70-і роки, юний журналіст «Rolling Stone», прикомандирований висвітлювати тур «Led Zeppelin», втік з чергового після концертних веселощів, розуміючи, що такого темпу він не витримає. Але не тут то було. О 5 ранку в його номері пролунав вибух, і крізь дим, пил і зруйновану стіну з сусіднього номера увійшов Роберт Плант зі словами: «Ну, що, не очікував побачити Золотого Бога?»



Це був час, коли боги ходили по землі, коли всі знали, що завтра буде краще, ніж учора; коли нові горизонти відкривалися кожну годину, і за пінтою Гіннеса в барі вирішувалися долі Всесвітів. Час Едему до гріхопадіння. Час вічного літа.

Це - Old School. Концерт, який поверне ту епоху на один вечір.



Це - нова стилізована програма оркестру «Resonance» з музикою і атмосферою Золотого Століття Рок-Музики.



Одного разу Френк Сінатра сказав: "Рок-н-рол - це фальшивка, а пишуть, співають і грають її здебільшого огидні кретини".

Що ж, старина Френк, «Resonance» приймає виклик.

Як заповідав святий Кіт Річардс: "Якщо хочете дати в зуби якомусь маститому авторитету, бийте обома ногами".





Elvis is King, Clapton is God.









Подія проходить згідно з усіма санітарно-епідеміологічними правилам.





В програмі концерту – мегахіти гуртів Black Sabbath, ZZ Top, The Rolling Stones, Pink Floyd, Kiss, Deep Purple та інших.

Ціна квитка 160 - 430 грн.