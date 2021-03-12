Топ новина, Кременчук

У «Міському саду» побудують ресторан біля озера

Сьогодні, 10:42 Переглядів: 2 473 Коментарів: 4

 

Нову будівлю зведе замість колишнього клубу залізничників фірма «Файтон», історично пов’язана з донькою ексмера Олега Бабаєва

У «Міському саду» побудують ресторан біля озера, який зведуть замість напівзруйнованої будівлі колишнього клубу залізничників.


 

Земельна ділянка під клубом перебувала в оренді футбольного клубу «Міський футбольний клуб «Кремінь». 11 березня сесія Кременчуцької міськради ухвалила рішення вилучити з постійного користування клубу цю ділянку площею 2075 кв. м (кадастровий № 5310436500:09:001:0529) по просп. Свободи, 4-Б з наступною передачею її в оренду ПП «Файтон». У рішенні йдеться про добровільну відмову від ділянки землекористувача – ФК «Кремінь». На публічній кадастровій карті бачимо межі цієї ділянки.


Земля під клубом залізничників передається в оренду ПП «Файтон» строком на п'ятнадцять років «для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (будівля колишнього клубу залізничників), яка підлягає реконструкції під ресторанний комплекс» - саме так сказано в проєкті рішення.


За даними аналітичної системи YouControl, яка агрегує дані з державних реєстрів, наразі єдиним засновником та керівником ПП «Файтон» є Стрючаліна Вікторія Іванівна, мешканка Кременчука. Статутний фонд підприємства – 1,23 млн грн. Основний вид діяльності – «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна».


Простежується історичний зв’язок цієї фірми (через історичного засновника - кіпрську «Алларі Холдінгз Лімітед») з Бабаєвою Анною Олегівною – донькою ексмера Олега Бабаєва.


Так, «Алларі Холдінгз Лімітед» разом з Яременко Наталією Миколаївною із 2015 року були в засновниках ПП «Файтон». Одночасно «Алларі Холдінгз Лімітед» було засновником ПП «Виробничо-комерційна фірма «Укрпродукт-2000», а з 2019 засновником та кінцевим бенефіціарним власником цієї фірми є Бабаєва Анна Олегівна.


 


(клікніть для збільшення)


Водночас зв’язки фірми «Укрпродукт-2000» ведуть до ТОВ «Житлоінвест», ТОВ «Торгова гільдія» (обидві пов’язані з підприємцем Євгеном Холодом, який був заступником голови Полтавської облради минулого скликання і відомий як бізнес-партнер Олега Бабаєва).

3
Автор: Татьяна Донченко
Теги: ресторан Міський сад Олег Бабаєв будівництво
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 4

18
limon4ik:
Сьогодні, 11:58

Сподіваємось рехсторан буде без алкашки unamused


6 4
122
ЯмЩик:
Сьогодні, 12:10

давно пора


0 5
473
shtai:
Сьогодні, 12:13

Цитата: limon4ik

Сподіваємось рехсторан буде без алкашки unamused

Угу, дитяче кафе. Гроші вміють зараз заробляти лише на алкашці(((


7 2
214
1
romix:
Сьогодні, 12:15

Цитата: limon4ik

Сподіваємось рехсторан буде без алкашки unamused

Не чіпайте святе!

Без алкашкі біля стадіону вже третій рік будує Лукас

 

 

 


12 2

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх