У «Міському саду» побудують ресторан біля озера

Сьогодні, 10:42 Переглядів: 2 473 Коментарів: 4

У «Міському саду» побудують ресторан біля озера, який зведуть замість напівзруйнованої будівлі колишнього клубу залізничників.









Земельна ділянка під клубом перебувала в оренді футбольного клубу «Міський футбольний клуб «Кремінь». 11 березня сесія Кременчуцької міськради ухвалила рішення вилучити з постійного користування клубу цю ділянку площею 2075 кв. м (кадастровий № 5310436500:09:001:0529) по просп. Свободи, 4-Б з наступною передачею її в оренду ПП «Файтон». У рішенні йдеться про добровільну відмову від ділянки землекористувача – ФК «Кремінь». На публічній кадастровій карті бачимо межі цієї ділянки.





Земля під клубом залізничників передається в оренду ПП «Файтон» строком на п'ятнадцять років «для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (будівля колишнього клубу залізничників), яка підлягає реконструкції під ресторанний комплекс» - саме так сказано в проєкті рішення.





За даними аналітичної системи YouControl, яка агрегує дані з державних реєстрів, наразі єдиним засновником та керівником ПП «Файтон» є Стрючаліна Вікторія Іванівна, мешканка Кременчука. Статутний фонд підприємства – 1,23 млн грн. Основний вид діяльності – «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна».





Простежується історичний зв’язок цієї фірми (через історичного засновника - кіпрську «Алларі Холдінгз Лімітед») з Бабаєвою Анною Олегівною – донькою ексмера Олега Бабаєва.





Так, «Алларі Холдінгз Лімітед» разом з Яременко Наталією Миколаївною із 2015 року були в засновниках ПП «Файтон». Одночасно «Алларі Холдінгз Лімітед» було засновником ПП «Виробничо-комерційна фірма «Укрпродукт-2000», а з 2019 засновником та кінцевим бенефіціарним власником цієї фірми є Бабаєва Анна Олегівна.









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Водночас зв’язки фірми «Укрпродукт-2000» ведуть до ТОВ «Житлоінвест», ТОВ «Торгова гільдія» (обидві пов’язані з підприємцем Євгеном Холодом, який був заступником голови Полтавської облради минулого скликання і відомий як бізнес-партнер Олега Бабаєва).