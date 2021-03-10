Льодовий бій на 8 Березня: кременчуцькі мами вийшли проти хокеїстів

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 606

Юні хокеїсти «Кременчука» 2011 (вихованці Валерія Клюшньова) разом з татами вирішили влаштувати матусям незвичне привітання. О 8.00 8 березня на льодовій арені «Айсберг» на лід вийшли юні хокеїсти проти мам. Поле розділили на дві частини, де зіграли дві команди. У запеклій боротьбі перемогу в одній команді святкували мами, а в іншій - хокеїсти.









- Ідея пап, щоб діти зіграли проти нас. Ми вперше грали з дітьми. Раніше проводили змагання, але в основному грали татусі. Враження неймовірні, нам дуже сподобалося. Влаштували нам ранок справжньої хокейної мами, - поділилася враженнями Аліна, мама одного з хокеїстів.









Результати ігор дитячо-юнацьких команд «Кременчук» КДЮСШ «Авангард»





Цими вихідними, 6 та 7 березня, чотири команди «Кременчук» КДЮСШ «Авангард» зіграли вісім поєдинків в УМХЛ, в яких одержали чотири перемоги.

U11. «Кременчук-2010» (1 місце в чемпіонаті, 9 очок після 4 ігор). Не грав

U12. «Кременчук-2009» (3 місце, 6 очок після 6 матчів)

З «Дніпром-2009» - 8:5, 5:3

З «Дніпром-2009» - 8:5, 5:3 U13. «Кременчук-2008» (3 місце, 12 очок після 6 ігор)

З «Соколом-2008» (білі) – 3:1, 3:2













U14. «Кременчук-2007» (6 місце, 0 очок після 2 ігор). Не грав

U15. «Кременчук-2006» (6 місце, 6 очок після 6 ігор)

З «Соколом-2006» 3:13, 2:9

З «Соколом-2006» 3:13, 2:9 U16. «Кременчук-2005» (8 місце, 6 очок після 6 ігор)

З «Кабанами-2005» 1:2, 3:6







