Кременчужанин купив 3 тони «пальонки» та збирався продавати її людям

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 353

Кременчужанин купив 3 тони «пальонки» та збирався продавати її людям. Про це повідомляє головне управління Державної фіскальної служби у Полтавській області.









Містянин замовив алкоголь у інтернеті та збирався продавати. Зберігав своє «багатство» порушник у гаражі. Нічого продати чоловік не встиг, бо прийшла податкова з обшуком.









Вартість вилученої «пальонки» становить 540 тис. гривен. На чоловіка склали адмінпротокол за ст. 177-2 (Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів). Порушнику загрожує штраф до 850 гривен та конфіскація незаконного алкоголю.