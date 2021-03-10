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Кременчужанин купив 3 тони «пальонки» та збирався продавати її людям

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 353

 

У плани втрутилися податківці

Кременчужанин купив 3 тони «пальонки» та збирався продавати її людям. Про це повідомляє головне управління Державної фіскальної служби у Полтавській області. 


 


Містянин замовив алкоголь у інтернеті та збирався продавати. Зберігав своє «багатство» порушник у гаражі. Нічого продати чоловік не встиг, бо прийшла податкова з обшуком.


 


Вартість вилученої «пальонки» становить 540 тис. гривен. На чоловіка склали адмінпротокол за ст. 177-2 (Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів). Порушнику загрожує штраф до 850 гривен та конфіскація незаконного алкоголю. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ДФС
Теги: пальонка спирт алкоголь податкова
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