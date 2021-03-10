Кременчуцький легкоатлет Артем Бабічев встановив власний рекорд на чемпіонаті України

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 339

Кременчуцькі легкоатлети змагалися на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006-2007 р.н. Змагання проходили з 26 до 28 лютого у Києві на оновленому після реконструкції манежі. Змагання зібрали 627 спортсменів з усіх областей України. Про це повідомляє пресслужба КДЮСШ №2.





Вихованець КДЮСШ № 2 Артем Бібічев у фіналі (біг на 60 м) до останнього боровся за призове місце, але 0.1 секунди відділила його від трійки призерів. За результатами Артем посів 5 місце (7.53 сек.), що є його особистим рекордом. Назар Жадкевич змагався в потрійному стрибку і посів 11 місце з результатом 10 м 01 см.



Наступного дня, 1 березня, цей манеж приймав чемпіонат України серед ДЮСШ з легкоатлетичного двоборства серед самих юних спортсменів, для яких це був перший старт такого рівня.



Ярослав Дементьєв (2008 р.н.) в змаганнях зі стрибків у довжину та бігу на 60 метрів посів 8 місце з результатом 592 очки, що є гарним результатом для юного спортсмена.



Катерина Коршунова (2008 р.н.) в цій же дисципліні посіла 14 місце з результатом 1040 очок.