Кременчужан запрошують доєднатися до святкового автофлешмобу

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 281

Оригінально привітай жінок зі святом

Автоспільнота Drive2Кременчук та клуб STORM fight club запрошують кременчуцьких автомобілістів взяти участь в автофлешмобі привітання жінок зі святом 8 Березня.





Захід відбудеться 6 березня на Площі Перемоги, початок о 19.00.