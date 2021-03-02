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Кременчук, Афіша

Кременчужан запрошують доєднатися до святкового автофлешмобу

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 281

 

Оригінально привітай жінок зі святом

Автоспільнота Drive2Кременчук та клуб STORM fight club запрошують кременчуцьких автомобілістів взяти участь в автофлешмобі привітання жінок зі святом 8 Березня.


Захід відбудеться 6 березня на Площі Перемоги, початок о 19.00.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: флешмоб автомобиль 8 Марта
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