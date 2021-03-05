США ввели санкції проти акціонера «Укртатнафти» Коломойського, який раніше був очільником Дніпропетровської ОДА

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 824 Коментарів: 2

Через корупцію йому заборонений в'їзд у США, санкції стосуються також родини

США ввели санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. У Кременчуці інтереси Коломойського представлені на підприємстві ПАТ «Укртатнафта», де він є акціонером.



Про санкції повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Європейська правда .





«Сьогодні я оголошую про санкції проти олігарха та колишнього українського державного чиновника Ігоря Коломойського через його причетність до значної корупції», - йдеться у заяві Блінкена.



У Держдепі пояснили, що як керівник Дніпропетровської області з 2014 по 2015 рік, Коломойський був причетний до корупційних дій, що підривали верховенство права та віру української громадськості в демократичні інститути та громадські процеси, включаючи використання його політичного впливу та владних повноважень для особистої вигоди.





«Хоча ці санкції базуються на діях за його перебування на посаді, я також хочу висловити занепокоєння постійними зусиллями Коломойського, які тривають досі, щодо підриву демократичних процесів та інституцій в Україні, які становлять серйозну загрозу її майбутньому», — заявив Блінкен.





Санкції також наклали на дружину олігарха Ірину Коломойську, його дочку Анжеліку Коломойську та його сина Ізраїля Цві Коломойського.



Це означає, що Коломойському і членам його родини заборонений в’їзд до Сполучених Штатів.





Група «Приват» Ігоря Коломойського отримала контроль над «Укртатнафтою» у 2007 році. Наразі контроль здійснюється через офшорні компанії.