Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Політика

США ввели санкції проти акціонера «Укртатнафти» Коломойського, який раніше був очільником Дніпропетровської ОДА

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 824 Коментарів: 2

  

Через корупцію йому заборонений в'їзд у США, санкції стосуються також родини

США ввели санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. У Кременчуці інтереси Коломойського представлені на підприємстві ПАТ «Укртатнафта», де він є акціонером.


Про санкції повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Європейська правда.


«Сьогодні я оголошую про санкції проти олігарха та колишнього українського державного чиновника Ігоря Коломойського через його причетність до значної корупції», - йдеться у заяві Блінкена.


У Держдепі пояснили, що як керівник Дніпропетровської області з 2014 по 2015 рік, Коломойський був причетний до корупційних дій, що підривали верховенство права та віру української громадськості в демократичні інститути та громадські процеси, включаючи використання його політичного впливу та владних повноважень для особистої вигоди.


«Хоча ці санкції базуються на діях за його перебування на посаді, я також хочу висловити занепокоєння постійними зусиллями Коломойського, які тривають досі, щодо підриву демократичних процесів та інституцій в Україні, які становлять серйозну загрозу її майбутньому», — заявив Блінкен.


Санкції також наклали на дружину олігарха Ірину Коломойську, його дочку Анжеліку Коломойську та його сина Ізраїля Цві Коломойського.


Це означає, що Коломойському і членам його родини заборонений в’їзд до Сполучених Штатів.


Група «Приват» Ігоря Коломойського отримала контроль над «Укртатнафтою» у 2007 році. Наразі контроль здійснюється через офшорні компанії. 

6
Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: lb.ua
Теги: Коломойський санкції США Укртатнафта
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 2

115
Lisbon:
Сьогодні, 16:59

Ой, а за комика этого акционэра проголосовало на президентских выборах 73% избирателей. Якось нэвдобно вийшло. ))


21 17
193
StarПёр:
Сьогодні, 17:24

Боже, благослави Америку!

Желаю чтобы и квартального клоуна вместе со всем его ***ским кварталом наградили такими же плюшками! С почином! 

 


22 15
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх