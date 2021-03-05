США ввели санкції проти акціонера «Укртатнафти» Коломойського, який раніше був очільником Дніпропетровської ОДА

США ввели санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. У Кременчуці інтереси Коломойського представлені на підприємстві ПАТ «Укртатнафта», де він є акціонером.
Про санкції повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Європейська правда.
У Держдепі пояснили, що як керівник Дніпропетровської області з 2014 по 2015 рік, Коломойський був причетний до корупційних дій, що підривали верховенство права та віру української громадськості в демократичні інститути та громадські процеси, включаючи використання його політичного впливу та владних повноважень для особистої вигоди.
Санкції також наклали на дружину олігарха Ірину Коломойську, його дочку Анжеліку Коломойську та його сина Ізраїля Цві Коломойського.
Це означає, що Коломойському і членам його родини заборонений в’їзд до Сполучених Штатів.
Група «Приват» Ігоря Коломойського отримала контроль над «Укртатнафтою» у 2007 році. Наразі контроль здійснюється через офшорні компанії.