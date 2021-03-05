За добу COVID-19 виявили у 10 155 українців, на Полтавщині – у 172

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Щепили за цей час 2 913 особи, з них 70 на Полтавщині

10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 березня 2021 року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 577 дітей та 345 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 355 осіб;

виписано з лікарень – 2 531 особа;

летальних випадків – 172;

одужало – 4 149 осіб;

здійснено тестувань за добу – 83 756 (зокрема методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 384 917 осіб;

одужало – 1 191 022 особи;

летальних випадків – 26 763;

проведено ПЛР-тестувань – 7 062 386.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 910 випадків;

Вінницька область – 816 випадків;

Волинська область – 277 випадків;

Дніпропетровська область – 497 випадків;

Донецька область – 334 випадки;

Житомирська область – 695 випадків;

Закарпатська область – 748 випадків;

Запорізька область – 163 випадки;

Івано-Франківська область – 737 випадків;

Київська область – 690 випадків;

Кіровоградська область – 69 випадків;

Луганська область – 50 випадків;

Львівська область – 646 випадків;

Миколаївська область – 209 випадків;

Одеська область – 372 випадки;

Полтавська область – 172 випадки;

Рівненська область – 198 випадків;

Сумська область – 238 випадків;

Тернопільська область – 394 випадки;

Харківська область – 566 випадків;

Херсонська область – 54 випадки;

Хмельницька область – 418 випадків;

Черкаська область – 204 випадки;

Чернівецька область – 561 випадок;

Чернігівська область – 137 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 46 926 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 42 828 жителів області, продовжують лікування 3 103 людини, зокрема 149 дітей.





Усього зареєстровано 995 летальних випадків, нових – 4 (Полтава – 3; Гребінківський район).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 172.





Географія поширення інфекції:

Полтава – 18 115 (+29);

Кременчук –5 956 (+28);

Горішні Плавні – 2 329 (+9);

Полтавський район – 1 982 (+4);

Миргород – 1 730 (+6);

Лубни – 1 480 (+12);

Лохвицький район – 1 376 (+24);

Зіньківський район – 1 066 (+8);

Карлівський район – 966 (+7);

Пирятинський район – 817 (+2);

Котелевський район – 794;

Новосанжарський район – 781 (+9);

Кременчуцький район – 722;

Глобинський район – 712 (+1);

Шишацький район – 650 (+2);

Диканський район – 647;

Миргородський район – 641;

Хорольський район – 624 (+3);

Гадяч – 579 (+7);

Кобеляцький район – 579;

Решетилівський район – 559 (+1);

Машівський район – 534 (+2);

Чутівський район – 518;

Семенівський район – 454 (+1);

Великобагачанський район – 437 (+2);

Гадяцький район – 368 (+5);

Козельщинський район – 366 (+1);

Лубенський район –345 (+5);

Оржицький район – 294 (+3);

Гребінківський район – 272 (+1);

Чорнухинський район – 233.

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 17,5%.









2 913 особи щеплено проти COVID-19 за добу 4 березня 2021 року в Україні.





Від початку кампанії щеплено 12 481 особу, всі вони отримали 1 дозу.





Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 210 щеплень;

Волинська область – 60 щеплень;

Дніпропетровська область – 280 щеплень;

Донецька область – 270 щеплень;

Житомирська область – 70 щеплень;

Закарпатська область – 80 щеплень;

Запорізька область – 50 щеплень;

Івано-Франківська область – 99 щеплень;

Київська область – 160 щеплень;

Кіровоградська область – 90 щеплень;

Луганська область – 147 щеплень;

Львівська область – 80 щеплень;

Київ – 80 щеплень;

Миколаївська область – 210 щеплень;

Одеська область – 140 щеплень;

Полтавська область – 70 щеплень;

Рівненська область – 70 щеплень;

Сумська область – 70 щеплень;

Тернопільська область – 230 щеплень;

Харківська область – 100 щеплень;

Херсонська область – 70 щеплень;

Хмельницька область – 110 щеплень;

Чернівецька область – 70 щеплень;

Чернігівська область – 17 щеплень;

Черкаська область – 80 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Дніпропетровській області (280 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Дніпропетровській та Донецькій областях (по 1 110 щеплень), найменша – у Закарпатській області (244 щеплення).



