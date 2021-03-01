«Полтавський танк» за 30 секунд «переїхав» бразильця та без проблем переміг росіянина

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27 лютого пройшли заключні поєдинки міжнародного турніру класу «А» «Странджа 2021», який протягом останнього тижня проходив у столиці Болгарії.





Змагання відбувалися вже у 72-й раз поспіль і є найстарішими в Європі. Загалом участь у цьогорічних змаганнях приймали понад 30 країн фактично з усіх континентів планети і саме «Странджа 2021» став одним з ключових етапів для збірних команд у підготовці до майбутніх Олімпійських ігор та ліцензійних турнірів на Ігри.









Участь у змаганнях взяв полтавець Олександр Хижняк, який став переможцем у своїй ваговій категорії до 75 кг. Спочатку «полтавський танк» а 30 (!) секунд «переїхав» бразильця в першому бою кубку «Странджа 2021».









У півфіналі категорії до 75 кг він повністю розбив свого суперника з Молдови Андрія Време, який змушений був припинити поєдинок достроково у третьому раунді.









Перемогу у фінальному поєдинку полтавчанин отримав без бою, оскільки росіянин Павло Сосулін не вийшов на бій. Таким чином полтавець вдруге став чемпіоном турніру.









Також змагалася кременчужанка Маріанна Бесанець, яка зараз представляє Херсонську область. Наша спортсменка принесла першу перемогу для жіночої збірної на турнірі «Странджа 2021». На жаль, нашій спортсменці не вдалося завоювати нагороду, проте вона отримала неоціненний досвід.







