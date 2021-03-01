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2000 гривень та $100 пропонував п'яний водій вантажівки патрульним

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 560

 

Не прокатило...

2000 гривень та $100 пропонував п'яний водій вантажівки правоохоронцям. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 27 лютого, близько 4.00 на вулиці Миколаївській.


Керманича Volvo FH зупинили за порушення вимоги дорожнього знаку. Проте під час спілкування у 40-річного чоловіка помітили ознаки наркотичного сп’яніння.


Керманич так просто здаватися не схотів і наполегливо почав пропонувати 2000 грн та $100 аби його «пробачили».  


На місце викликали слідчих та склали на водія адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та за ч. 1 ст. 122 (порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.


Загалом за вихідні патрульні виявили 5 нетверезих водіїв. 
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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: хабар гроші патрульні нетверезий водій
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