На Полтавщині у шоколадках, що експортувалися з Іспанії, виявили оксид етилену

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 1 098

До Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів надійшло повідомлення стосовно виявлення несанкціонованої речовини оксид етилену у шоколадках з насінням кунжуту. За інформацією Держспоживслужби шоколадки експортувалось з Іспанії до України.





Нагадуємо, відповідно до статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» оператори ринку зобов’язані вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини, та письмово інформувати компетентний орган про виявлені невідповідності та вжиті заходи.



