На Полтавщині у шоколадках, що експортувалися з Іспанії, виявили оксид етилену

До Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів надійшло повідомлення стосовно виявлення несанкціонованої речовини оксид етилену у шоколадках з насінням кунжуту. За інформацією Держспоживслужби шоколадки експортувалось з Іспанії до України.
Нагадуємо, відповідно до статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» оператори ринку зобов’язані вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини, та письмово інформувати компетентний орган про виявлені невідповідності та вжиті заходи.
У разі виявлення вищезазначеної продукції в обігу, просимо негайно інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області за адресою: вул. Воскресенський узвіз,7, м. Полтава, 36020, тел. (0532) 60-66-47, e-mail: pol_gydpss@polvet.gov.ua, тел. Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини: (0532) 56-99-63.