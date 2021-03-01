На Полтавщині потяг насмерть збив 70-річного чоловіка

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На Полтавщині потяг насмерть збив 70-річного чоловіка. Як повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 28 лютого близько 19.40 у Пирятині на залізничному переході.





До поліції звернувся машиніст потяга сполученням «Прилуки-Гребінка». Постраждалий загинув на місці.





Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 (Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.



