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На Полтавщині потяг насмерть збив 70-річного чоловіка

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 742

 

Постраждалий загинув на місці

На Полтавщині потяг насмерть збив 70-річного чоловіка. Як повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 28 лютого близько 19.40 у Пирятині на залізничному переході. 


До поліції звернувся машиніст потяга сполученням «Прилуки-Гребінка». Постраждалий загинув на місці. 


Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 (Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.


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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: потяг збив потяг
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