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У Полтаві до лікарні потрапила мати та дитина: у жінки травми голови, у дівчинки - отруєння (доповнено)

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 971

Обставини того, що трапилося з сім'єю встановлюють

У Полтаві до лікарні потрапила мати та дитина: у жінки травми голови, у дівчинки - отруєння. Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, це сталося 27 лютого близько 1.30. 


У 31-річної жінки закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий перелом кісток носу, підшкірна гематома лобної ділянки голови. У її 8-річної доньки токсична дія від отруєння. 


Лікарі оцінюють стан матері як середньої тяжкості, дитини – тяжкий.


Доповнено:


Як повідомив очільник пресслужби поліції Полтавщини, Юрій Сулаєв, чоловік постраждалої жінки прийшов додому пізно та побачив страшну картину: свою дружину з травмами та доньку без свідомості. Удома пахло газом. Полтавець викликав «швидку» рідним. На місце викликали газову службу. Обставини події встановлюють. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: отруєння
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