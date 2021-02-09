«Кременчук» не зміг порадувати вболівальників, які повернулися на трибуни

Сьогодні, 19:22 Переглядів: 446



































Фото: Ірина Василенко

Сьогодні, 20 лютого, хокейна команда «Кременчук» приймала вдома київський «Сокіл». Вболівальники Кременчука через 4 місяці змогли повернутися на трибуни льодової арени «Айсберг».





«Кременчук» - «Сокіл» 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Шайби: 0:1 Курбатов, 6:50; 1:1 Денискін (Яковлєв), 32:19; 1:2 Курбатов (Морозов, Павленко), 41:45; 1:3 Голубич (Німенко, більш.), 55:34;

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Бабрусьов - Григорян, Бойових - Хрішпенц, Алексюк - Грицьких, Яковлєв - Варава; Савченко - Дубінін - Кисельов (К), Созонов - Пукс (А) - Орлов, Савицький - Гриценко (А) - Ворона, Денискін - Смирнов - Коробов.

Сокіл: Дубровський (Кубрицький); Лисенко - Голубич, Букарев - Андрейків, Сисак - Платонов, Коржилецький; Рубан - Кузьменко - Міхнов, Гильманов - Смирнов - Малєтін, Морозов - Симчук - Павленко, Ступак - Курбатов - Німенко.









Перший період команди почали на рівних, обмінюючись небезпечними моментами біля воріт Новицького і Дубровського. Але першими свої моменти змогли реалізувати гості - Курбатов кинув з-за воріт і шайба опинилася в сітці після рикошету від спини Новицького.





Зрівняти рахунок кременчужани змогли тільки на екваторі другого періоду, коли Денискін виїхав на вбивчу позицію і відправив шайбу точно у верхній кут воріт Дубровського.





У третьому періоді команди вели дуже в'язку гру з великою кількістю зупинок і вилучень - всього за матч команди отримали 20 малих штрафів на двох. І хоч команди досить багато грали в нерівних складах, але реалізувати вдалося лише одне вилучення. Голубич відзначився у воротах Новицького, подвоївши перевагу «Сокола». Ця шайба і поставила результативну точку в цьому поєдинку і подарувала перемогу «Соколу» над чинними чемпіонами.





Турнірна таблиця

№ Команда І В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О 1 Донбас 34 29 0 1 1 1 2 162 55 62 2 Кременчук 35 23 2 2 1 1 6 147 77 56 3 Сокіл 34 17 4 3 3 0 7 112 76 51 4 Краматорськ 34 15 3 4 0 3 10 101 91 45 5 Дніпро 34 12 1 1 2 2 15 116 106 32 6 Маріуполь 34 5 4 0 4 0 21 75 137 22 7 Білий Барс 34 5 0 2 0 5 22 70 162 19 8 Крижані Вовки 33 3 0 1 3 2 24 79 158 13



