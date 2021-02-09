«Кременчук» не зміг порадувати вболівальників, які повернулися на трибуни

Сьогодні, 20 лютого, хокейна команда «Кременчук» приймала вдома київський «Сокіл». Вболівальники Кременчука через 4 місяці змогли повернутися на трибуни льодової арени «Айсберг».
Шайби: 0:1 Курбатов, 6:50; 1:1 Денискін (Яковлєв), 32:19; 1:2 Курбатов (Морозов, Павленко), 41:45; 1:3 Голубич (Німенко, більш.), 55:34;
Кременчук: Новицький (Гордюшин); Бабрусьов - Григорян, Бойових - Хрішпенц, Алексюк - Грицьких, Яковлєв - Варава; Савченко - Дубінін - Кисельов (К), Созонов - Пукс (А) - Орлов, Савицький - Гриценко (А) - Ворона, Денискін - Смирнов - Коробов.
Сокіл: Дубровський (Кубрицький); Лисенко - Голубич, Букарев - Андрейків, Сисак - Платонов, Коржилецький; Рубан - Кузьменко - Міхнов, Гильманов - Смирнов - Малєтін, Морозов - Симчук - Павленко, Ступак - Курбатов - Німенко.
Перший період команди почали на рівних, обмінюючись небезпечними моментами біля воріт Новицького і Дубровського. Але першими свої моменти змогли реалізувати гості - Курбатов кинув з-за воріт і шайба опинилася в сітці після рикошету від спини Новицького.
Зрівняти рахунок кременчужани змогли тільки на екваторі другого періоду, коли Денискін виїхав на вбивчу позицію і відправив шайбу точно у верхній кут воріт Дубровського.
У третьому періоді команди вели дуже в'язку гру з великою кількістю зупинок і вилучень - всього за матч команди отримали 20 малих штрафів на двох. І хоч команди досить багато грали в нерівних складах, але реалізувати вдалося лише одне вилучення. Голубич відзначився у воротах Новицького, подвоївши перевагу «Сокола». Ця шайба і поставила результативну точку в цьому поєдинку і подарувала перемогу «Соколу» над чинними чемпіонами.
Турнірна таблиця
|№
|Команда
|І
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|ЗШ
|ПШ
|О
|1
|Донбас
|34
|29
|0
|1
|1
|1
|2
|162
|55
|62
|2
|Кременчук
|35
|23
|2
|2
|1
|1
|6
|147
|77
|56
|3
|Сокіл
|34
|17
|4
|3
|3
|0
|7
|112
|76
|51
|4
|Краматорськ
|34
|15
|3
|4
|0
|3
|10
|101
|91
|45
|5
|Дніпро
|34
|12
|1
|1
|2
|2
|15
|116
|106
|32
|6
|Маріуполь
|34
|5
|4
|0
|4
|0
|21
|75
|137
|22
|7
|Білий Барс
|34
|5
|0
|2
|0
|5
|22
|70
|162
|19
|8
|Крижані Вовки
|33
|3
|0
|1
|3
|2
|24
|79
|158
|13