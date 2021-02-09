«Ми не залужили такої поразки»: «Кремінь» поступився «Металу»

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 476

19 лютого футболісти «Кременя» провели черговий контрольний матч. Наші хлопці зіграли з лідером Другої ліги харківським «Металом». Матч проходив на навчально-тренувальній базі в смт Високий.





«Метал» - «Кремінь» - 3:0

«Метал»: Денчук (Чеботарьов, 62), Люлька, Мизюк, Кравчук (Федорів, 46), Тепляков (Ярош, 62), Ралюченко, Демченко (Нехтій, 62), Багачанський (Краєв, 46), Підлепенець (Рязанцев, 62), Нехтій (Танчик, 46), Жо (Сікорський, 62)

«Кремінь» 1 тайм: Олійник, Бєлоусов, Курелєх, ГНП, Мягков, Демченко, ГНП, ГНП, Луїс Фернандо, Хоцяновський, ГНП

«Кремінь» 2 тайм: Данкович, ГНП, Головко, ГНП, Мілєсін, Молько, Білоус, Геловані, ГНП, Мурашов, ГНП





*ГНП - гравець на перегляді

У першому таймі «Кремінь» пропустив тричі зі стандарту, будь-які намагання змінити ситуацію після перерви так і залишили рахунок на користь суперника.

Головний тренер «Кременя» Олексій Годін після гри зауважив, що ми не заслуговували на таку поразку. На цю гру не поїхало кілька гравців, які отримали травму або прихворіли, проте на поле вийшов ще один вихованець місцевої школи МФК «Кремінь».

- Ми не заслуговували на таку поразку. Рахунок неприємний, але якщо взяти загалом по грі, то ми з заслуговували такої розгромної поразки. Були індивідуальні помилки, які зіграли проти нас ключову роль в пропущених м’ячах. Ніхто нікого не звинувачує, всі помиляються, це футбол. Якщо взяти загалом по першому тайму , то у нас було пару моментів, як і в Метала. Рахунок ні по моментах, ні по грі. Максимум, що там могло бути – 1:0. А якщо взяти загалом, то взагалі – нічия.

Наступний контрольний матч запланований на 23 лютого проти «Олександрії» з Премєр-ліги.