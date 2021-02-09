Таємна спільнота вбивць, кохання та діти: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Андрій Кокотюха «Життя на карту»
Чи може жінка щось тямити у слідстві? Сто років тому мало б хто відповів ствердно. Тому ніхто й не хотів слухати молоду вдову Анну Вольську. Всі були впевнені, що смерть Івана Вольського – нещасний випадок. Тільки не Анна, вона була впевнена, що Івана вбили, адже він саме розслідував справу про серію загадкових самогубств, яку хтось намагався прикрити та знищити свідків. Анна вирішує продовжує розслідування. Проти неї таємна спільнота вбивць і продажні поліцейські чиновники. На її боці – віддана покоївка Христина, авантюристка Роза і репортер Гліб Коваленко.
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Томас Гарді «Подалі від шаленої юрми»
Одна жінка і троє чоловіків – чим закінчиться ця неймовірна любовна драма? Роман, який 1874 року вперше був анонімно надрукований в часопису «Cornhill Magazine» у кількох числах з продовженням, одразу отримав неабиякий успіх і ще за життя автора кілька разів перевидавався окремим виданням, а потім і неодноразово адаптувався для кіно.
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Владислав Тищенко, Юлія Рібцун «Як навчити дитину правильно розмовляти»
Ця книга буде корисною для тих, хто зовсім недавно стали батьками, а ще дідусями та бабусями. З неї ви дізнаєтеся як має розвиватися мовлення у дитини, які порушення мовлення можуть зустрічатися у дошкільнят, як вчасно можна виявити такі порушення та про доступні, але досить ефективні способи розвитку мовлення дитини