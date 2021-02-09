Таємна спільнота вбивць, кохання та діти: що кременчужанам почитати на вихідних

Андрій Кокотюха «Життя на карту» Чи може жінка щось тямити у слідстві? Сто років тому мало б хто відповів ствердно. Тому ніхто й не хотів слухати молоду вдову Анну Вольську. Всі були впевнені, що смерть Івана Вольського – нещасний випадок. Тільки не Анна, вона була впевнена, що Івана вбили, адже він саме розслідував справу про серію загадкових самогубств, яку хтось намагався прикрити та знищити свідків. Анна вирішує продовжує розслідування. Проти неї таємна спільнота вбивць і продажні поліцейські чиновники. На її боці – віддана покоївка Христина, авантюристка Роза і репортер Гліб Коваленко.