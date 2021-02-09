У ДТП на трасі Київ-Чоп на Львівщині загинув 54-річний полтавчанин

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19 лютого, близько 22.15 неподалік с. Ясенів на трасі Київ-Чоп зіткнулися Mitsubishi L 200 та BMW, унаслідок чого загинув полтавець.





Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 34-річний водій Mitsubishi, киянин, який їхав до Львова, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та виїхав на зустрічку, де зіткнувся з BMW. Водій BMW, 54-річний мешканець Полтави, загинув на місці аварії.





До Бродівської центральної районної лікарні з травмами потрапили двоє пасажирів Mitsubishi – 32-річний мешканець Володимир-Волинського та 42-річний харків’янин. Пізніше вони відмовилися від госпіталізації.