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У ДТП на трасі Київ-Чоп на Львівщині загинув 54-річний полтавчанин

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 570

Ще двоє людей травмувалися в аварії

19 лютого, близько 22.15 неподалік с. Ясенів на трасі Київ-Чоп зіткнулися Mitsubishi L 200 та BMW, унаслідок чого загинув полтавець.


Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 34-річний водій Mitsubishi, киянин, який їхав до Львова, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та виїхав на зустрічку, де зіткнувся з BMW. Водій BMW, 54-річний мешканець Полтави, загинув на місці аварії.


До Бродівської центральної районної лікарні з травмами потрапили двоє пасажирів Mitsubishi – 32-річний мешканець Володимир-Волинського та 42-річний харків’янин. Пізніше вони відмовилися від госпіталізації.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: смертельное ДТП ДТП
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